Explorând adâncurile Sierra de Atapuerca

Un studiu geologic recent realizat de Josep M. Parés și echipa sa de la Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) a cercetat sub suprafața Sierra de Atapuerca din Spania. Studiul, publicat în revista Marine and Petroleum Geology, și-a propus să înțeleagă structura profundă a zonei și conexiunile sale geologice.

Cercetările au arătat că materialele prezente sub suprafață sunt calcarele care sunt vizibile de-a lungul Sierra de Atapuerca. Aceste materiale sunt doar „vârful aisbergului” al unei structuri subterane mult mai mari, care se întinde pe o lățime de peste 5 km. Această structură s-a format datorită prezenței materialelor moi, în special lutite și evaporite triasice, care au permis mișcarea straturilor.

Studiul a aruncat, de asemenea, lumină asupra aranjamentului geologic al Sierra de Atapuerca. Descrisă în mod tradițional ca un anticlinal, lucrările geologice au arătat că această structură trece peste o adâncime de 1,000 m. La acea adâncime, straturile mezozoice se sprijină pe un subsol paleozoic, care este rigid și cristalin. Rezultatele indică faptul că plierea straturilor a fost posibilă prin existența unor materiale specifice care acționează ca lubrifianți sau niveluri de detașare, permițând straturilor să alunece peste subsolul rigid. În cazul Bazinului Duero, nivelul de detașare este format din materiale din perioada triasică, care sunt slabe mecanic și facilitează deplasarea și plierea straturilor supraiacente.

Concluziile acestui studiu oferă perspective valoroase asupra structurii adânci a Sierra de Atapuerca și a conexiunilor sale geologice. Înțelegerea geologiei subterane a acestei regiuni este esențială pentru cercetări ulterioare asupra istoriei sale geologice și a potențialelor implicații pentru evoluția umană.

