Oamenii de știință cartografiază sistemul vizual timpuriu al viespii parazite mici

Oamenii de știință de la Institutul Flatiron din New York au cartografiat cu succes sistemul vizual timpuriu al unei viespi parazitare microscopice. Folosind tehnici avansate de imagistică, cercetătorii au reconstruit întregul sistem – de la ochii viespii până la neuronii din creierul acesteia – la nivel sinaptic, fiind prima dată când un astfel de sistem a fost reconstruit complet dintr-un singur specimen.

În ciuda dimensiunilor sale mici, viespea prezintă comportamente complexe, cum ar fi zborul, evidențiind complexitatea remarcabilă a creierului său mic. Oamenii de știință neurologici implicați în studiu au fost uimiți de nivelul de complexitate prezent într-un creier atât de mic. Ei au descoperit că creierul viespei este similar cu creierul mai mare, dar mai simplu și mai mic.

Cercetătorii cred că studierea creierului insectelor poate oferi informații valoroase asupra funcționării creierelor mai mari, inclusiv a creierului uman. Înțelegând principiile din spatele circuitelor neuronale la insecte, oamenii de știință pot aplica aceste cunoștințe la instrumentele avansate de inteligență artificială. Capacitățile creierului uman le depășesc pe cele ale inteligenței artificiale și, prin descoperirea „sosului secret” al biologiei, cercetătorii speră să construiască o IA mai bună.

Echipa de la Institutul Flatiron a colaborat cu cercetători de la Campusul de Cercetare Janelia al Institutului Medical Howard Hughes și Universitatea de Stat din Moscova pentru acest studiu. Ei au ales ca subiect de cercetare viespea parazita Megaphragma viggianii datorita dimensiunii sale microscopice si a capacitatii sale de a zbura si de a localiza ouale de trips, o insecta pe care isi depune propriile oua.

Cartografierea sistemului vizual timpuriu al viespii a fost o provocare semnificativă pentru cercetători, care au folosit fascicule ionice și microscoape electronice pentru a crea o hartă detaliată. Metodele anterioare implicau utilizarea mai multor specimene, ceea ce a dus la variații între hărțile individuale. Această descoperire permite o înțelegere cuprinzătoare a modului în care diferite părți ale ochiului viespei contribuie la vederea acestuia.

În viitor, cercetătorii plănuiesc să-și extindă eforturile de cartografiere la întregul creier al viespei. Ei cred că, prin studierea celor mai elementare creiere din regnul animal, pot identifica regulile și mecanismele care guvernează comportamentele complexe, oferind perspective asupra funcției creierului și potențial îmbunătățind tehnologia AI.

