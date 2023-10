Oamenii de știință captează protoni în actul de disociere folosind o cameră cu electroni ultrarapid

By

Cercetătorii de la Laboratorul Național Accelerator SLAC al Departamentului de Energie și de la Universitatea Stanford au folosit cu succes difracția ultrarapidă a electronilor (UED) pentru a observa mișcarea atomilor de hidrogen din moleculele de amoniac. Descoperirile echipei, publicate în Physical Review Letters, demonstrează potențialul UED în urmărirea atomilor de hidrogen și a transferurilor de protoni.

Transferurile de protoni sunt fundamentale pentru multe reacții chimice și biologice, cum ar fi cataliza enzimatică și pompele de protoni în celule. Înțelegerea modificărilor structurale în timpul transferurilor de protoni este crucială, dar provocatoare datorită naturii lor rapide, care au loc în femtosecunde. Metodele actuale, cum ar fi tragerea cu raze X la molecule, au limitări, deoarece razele X interacționează cu electronii și nu cu nucleele atomice.

Pentru a depăși aceste limitări, cercetătorii au folosit MeV-UED de la SLAC, o cameră ultrarapidă de difracție a electronilor. Echipa a disociat una dintre legăturile hidrogen-azot din amoniac folosind lumina ultravioletă, apoi a direcționat un fascicul de electroni prin moleculă pentru a capta electronii difracți. Acest lucru le-a permis să observe separarea atomului de hidrogen de nucleul de azot și modificările structurale rezultate în moleculă.

A avea acces la date atât despre electroni, cât și despre nuclee în același experiment se dovedește extrem de valoros. Determinând care componentă inițiază disocierea atomului, cercetătorii pot obține informații despre procesul reacțiilor de disociere.

Abilitatea de a urmări protonii în actul de disociere are implicații importante pentru înțelegerea mecanismelor de transfer de protoni în chimie și biologie. Metodele tradiționale precum cristalografia cu raze X și microscopia crio-electronică se luptă să detecteze protonii, făcând UED o abordare promițătoare.

În experimentele viitoare, cercetătorii intenționează să folosească raze X la laserul cu raze X al SLAC, Linac Coherent Light Source (LCLS), pentru a compara rezultatele. Ele urmăresc, de asemenea, să sporească intensitatea fasciculului de electroni și să îmbunătățească rezoluția în timp pentru a rezolva pașii individuali de disociere a protonilor.

Această cercetare deschide noi posibilități pentru studierea transferurilor de hidrogen și dezvăluirea misterelor din spatele reacțiilor chimice cheie în diferite procese biologice.

Sursa: SLAC National Accelerator Laboratory

De referinţă:

Elio G. Champenois și colab., Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia Imaged with Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001