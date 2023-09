Iazurile create de om pot fi emițătoare nete de gaze cu efect de seră, arată studiile

O nouă cercetare efectuată de Universitatea Cornell dezvăluie că iazurile create de om au un impact semnificativ asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Două studii conexe realizate de cercetătorii de la Cornell încep să cuantifice efectele atât ale iazurilor naturale, cât și ale iazurilor naturale asupra bugetului global de gaze cu efect de seră, oferind perspective valoroase asupra unui subiect care nu este bine înțeles.

Studiile au constatat că, atunci când se adună emisiile și stocarea carbonului din iazurile create de om, iazurile pot fi emițători neți de gaze cu efect de seră. Estimările anterioare sugerează că iazurile, care sunt definite ca corpuri de apă de 5 hectare sau mai puțin, pot contribui cu 5% din emisiile globale de metan. Cu toate acestea, fără măsurători precise în multe iazuri, acest procent ar putea varia de la jumătate până la dublu față de cantitatea estimată. În plus, există estimări limitate ale ratelor de îngropare a carbonului în iazuri.

Un studiu realizat de cercetători s-a concentrat pe cantitatea de carbon sechestrată în 22 de iazuri special selectate. Cercetătorii au examinat activitățile anterioare de management și au măsurat grosimea sedimentelor și conținutul de carbon din iazuri. Ei au descoperit că ratele de îngropare a carbonului în iazuri au fost influențate de factori precum plantele acvatice, peștii și nivelurile de nutrienți. Studiul a mai arătat că atât iazurile naturale, cât și cele create de om captează la nivel global o cantitate semnificativă de carbon, ceea ce indică faptul că sechestrarea carbonului în iazuri este subestimată.

Al doilea studiu a explorat emisiile sezoniere de gaze cu efect de seră din iazurile experimentale Cornell specifice. Metanul, un gaz cu efect de seră puternic, a reprezentat majoritatea gazelor emise. Studiul a subliniat, de asemenea, importanța prelevării frecvente de probe pentru a contabiliza cu exactitate emisiile de gaze cu efect de seră din iazuri.

În general, aceste studii sugerează că iazurile joacă un rol în emisiile de gaze cu efect de seră și în stocarea carbonului. În timp ce iazurile pot fi în prezent emițători neți de gaze cu efect de seră din cauza eliberării de metan, există potențialul ca acestea să devină chiuvete nete prin reducerea emisiilor de metan. Descoperirile propun, de asemenea, utilizarea barbotoarelor sau a circulatoarelor subacvatice pentru a reduce emisiile de metan din iazuri.

Cercetările suplimentare și înțelegerea rolului iazurilor în emisiile de gaze cu efect de seră sunt cruciale pentru modelarea și predicțiile climatice precise.

Surse:

– Meredith A. Holgerson et al, Rate ridicate de îngropare a carbonului legate de producția autohtonă în iazuri artificiale, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray și colab, High Intra-Seasonal Variability in Greenhouse Gas Emissions From Temperate Constructed Ponds, Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Sursa: Cornell)