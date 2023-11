Proprietățile fascinante ale Supernova Remnant 1E 0102.2–7219, dezvăluite de astronomi

By

Un studiu recent realizat de o echipă internațională de astronomi care utilizează Australia Telescope Compact Array (ATCA) și Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) a oferit noi perspective asupra proprietăților și naturii rămășiței supernovei cunoscute sub numele de 1E 0102.2–7219. Publicat în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, studiul aruncă o lumină asupra trăsăturilor fascinante ale acestei structuri cosmice.

Rămășițele de supernovă (SNR) sunt structuri expansive și difuze care rezultă din explozia unei supernove. Aceste rămășițe constau din material ejectat din explozie, precum și din material interstelar măturat de unda de șoc produsă de steaua explodata.

1E 0102.2–7219, cunoscut și sub numele de E0102, este un SNR tânăr cu colaps de nucleu situat în Micul Nor Magellanic (SMC) - o galaxie pitică care orbitează în jurul Căii Lactee. Cu structura sa strălucitoare, asemănătoare unui inel și o margine exterioară care urmărește unda de explozie care se mișcă înainte, E0102 a captat interesul cercetătorilor de la descoperirea sa în 1981. Observațiile anterioare au estimat vârsta lui E0102 la aproximativ 1,738 de ani, cu masa progenitoare a stelei care a explodat este estimată a fi între 32 și 50 de mase solare.

Pentru a obține mai multe informații, o echipă de astronomi condusă de Rami ZE Alsaberi de la Universitatea Western Sydney din Penrith, Australia, a folosit ATCA și ALMA pentru a observa E0102 la rezoluție și sensibilitate ridicată.

Observațiile lor au arătat că E0102 posedă o morfologie asemănătoare inelului cu o rază medie de aproximativ 20.2 ani lumină, împreună cu o structură asemănătoare podului. În special, regiunea centrală a lui E0102 a prezentat un pod orizontal distinctiv sau o caracteristică asemănătoare barei.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că indicele spectral al lui E0102, care descrie comportamentul emisiei radio la diferite lungimi de undă, avea o valoare medie de -0.54. O analiză mai atentă a arătat că indicele spectral a fost mai abrupt (aproximativ -0.6) la razele interioare și exterioare, în timp ce gradienții plate au fost observați la razele intermediare. Cea mai strălucitoare emisie radio a fost observată în partea de nord-est a E0102.

Foarte important, observațiile au dezvăluit regiuni polarizate din învelișul lui E0102, cu o polarizare fracțională medie măsurată de 7% și 12% la frecvențe de 5,500 și, respectiv, 9,000 MHz. Aceste măsurători au permis astronomilor să calculeze intensitatea câmpului magnetic al liniei de vedere, care a fost determinată a fi de 44 µG, cu un câmp de echipartiție de 65±5 µG.

În ceea ce privește mediul din jurul lui E0102, cercetătorii au identificat un nor de hidrogen atomic neutru (HI) situat spre rămășiță, cu o gamă de viteze de aproximativ 160–180 km/s. În plus, a fost observată o structură asemănătoare cavității la o viteză de 163.7–167.6 km/s.

Pe scurt, analiza cuprinzătoare efectuată de cercetători a confirmat că proprietățile lui E0102 se aliniază cu cele asociate în mod obișnuit cu rămășițele tinere de supernova. Ei au remarcat, de asemenea, că polarizarea liniară integrată relativ scăzută a acestei rămășițe sugerează un grad ridicat de turbulență.

Întrebări frecvente (FAQ):

Î: Ce este o rămășiță de supernovă?

R: Rămășițele de supernovă sunt structuri difuze, în expansiune, care rezultă din explozia unei supernove. Ele constau din material ejectat din explozie și material interstelar măturat de unda de șoc produsă de steaua explodata.

Î: Unde se află 1E 0102.2–7219?

R: 1E 0102.2–7219, cunoscut și ca E0102, este situat în Micul Nor Magellanic (SMC), care este o galaxie pitică care orbitează în jurul Calei Lactee.

Î: Ce a dezvăluit studiul recent despre E0102?

R: Studiul a arătat că E0102 prezintă o morfologie asemănătoare inelului cu o structură asemănătoare punții în regiunea sa centrală. Restul afișează, de asemenea, regiuni polarizate și are o polarizare fracțională medie măsurată de 7% și 12% la frecvențe de 5,500 și, respectiv, 9,000 MHz.

Î: Care este intensitatea câmpului magnetic al liniei de vedere a E0102?

R: Intensitatea câmpului magnetic al liniei de vedere a lui E0102 a fost calculată a fi de 44 µG, cu un câmp de echipartiție de 65±5 µG.

Î: Care este vârsta lui E0102?

R: Observațiile anterioare estimează că vârsta lui E0102 este de aproximativ 1,738 de ani.

Î: Care este semnificația structurii ca o cavitate observată în jurul lui E0102?

R: Structura asemănătoare cavității la o viteză de 163.7–167.6 km/s indică prezența unei regiuni distincte care înconjoară E0102 în care este concentrat hidrogenul atomic neutru (HI).

(Sursa: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad3300)