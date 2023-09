Testarea fluxurilor rare de plasmă fierbinte în atmosfera superioară

În apropierea polilor Pământului, aurorele sunt o vedere comună, afișând spectacole de lumină colorată în atmosfera superioară, cauzate de interacțiunea dintre vântul solar și magnetosfera planetei. Totuși, mai aproape de ecuator, poate apărea un fenomen atmosferic diferit: deplasările ionice subaurorale (SAID).

Evenimentele SAID implică fluxul rapid, spre vest, de plasmă fierbinte prin ionosferă. Aceste evenimente au fost asociate cu structuri vizibile de pe cer, cum ar fi arcurile roșii aurorale stabile (SAR) și creșterea puternică a vitezei de emisie termică (STEVE). De obicei, evenimentele SAID au loc între amurg și miezul nopții, dar au existat cazuri de fluxuri SAID detectate după miezul nopții.

Într-un studiu recent publicat în Journal of Geophysical Research: Space Physics, cercetătorii s-au concentrat pe 15 evenimente SAID după miezul nopții detectate în apropierea Americii de Sud în 2013. Prin analizarea datelor din diverse surse, inclusiv programe prin satelit și măsurători ale activității aurorale, au investigat caracteristicile și formarea acestor evenimente rare.

Cercetătorii au descoperit că evenimentele SAID după miezul nopții, similare evenimentelor dinaintea nopții, sunt rezultatul interacțiunii complexe dintre condițiile ionosferice și dinamica geomagnetică. Interacțiunea include formarea de câmpuri electrice și interacțiuni undă-particule, care acționează ca surse de căldură localizate.

Aceste descoperiri îmbunătățesc înțelegerea dinamicii plasmei din atmosfera superioară și potențialul lor de a perturba semnalele radar pentru urmărirea prin satelit și alte aplicații critice. Cercetările ulterioare în acest domeniu ar putea oferi informații valoroase asupra modului în care evenimentele SAID și fenomenele asociate acestora pot avea impact asupra atmosferei Pământului.

Sursa: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Developed in the Postmidnight (1–4) Magnetic Local Time Sector during 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677