Eclipsa parțială de lună va fi vizibilă în India în perioada 28-29 octombrie 2023

O eclipsă parțială de Lună este programată să aibă loc în perioada 28-29 octombrie 2023, faza umbrală începând cu primele ore ale zilei de 29. Această eclipsă va fi vizibilă din toate părțile Indiei în jurul miezului nopții. Faza umbra a eclipsei este de așteptat să înceapă la 01:05 am IST pe 29 octombrie și să se încheie la 02:24 am IST. Durata eclipsei va fi de aproximativ 1 oră și 19 minute, cu o magnitudine mică de 0.126.

Această eclipsă de lună va fi vizibilă în mai multe regiuni din lume, inclusiv în vestul Oceanului Pacific, Australia, Asia, Europa, Africa, estul Americii de Sud, nord-estul Americii de Nord, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian și Oceanul Pacific de Sud.

Este important de reținut că o eclipsă de Lună are loc într-o zi cu lună plină, când Pământul se află între Soare și Lună și toate cele trei obiecte sunt aliniate. O eclipsă totală de Lună are loc atunci când întreaga Lună intră sub umbra Pământului, în timp ce o eclipsă parțială de Lună are loc atunci când doar o parte a Lunii intră sub umbra Pământului.

În India, următoarea eclipsă de Lună după acest eveniment va avea loc pe 07 septembrie 2025, care va fi o eclipsă totală de Lună. Ultima eclipsă de Lună vizibilă din India a avut loc pe 8 noiembrie 2022 și a fost o eclipsă totală.

Surse:

– Sursa articol: N/A | Tip sursă: N/A