Eclipsa parțială de lună va avea loc în perioada 28-29 octombrie 2023

O eclipsă parțială de Lună, cunoscută și sub numele de Chandra Grahan, este programată să aibă loc în perioada 28-29 octombrie 2023. Eclipsa de Lună va începe cu intrarea lunii în penumbră la miezul nopții de 28 octombrie, iar faza umbrală va începe în primele ore ale zilei de 29. Acest eveniment ceresc va fi vizibil din toate părțile Indiei în jurul miezului nopții.

Datorită eclipsei de Lună, Somnath Mandir și toți mandirii din cadrul Shri Somnath Trust își vor suspenda ceremoniile regulate de puja pe 28 octombrie, după aarti de la amiază.

Eclipsa va fi vizibilă într-o regiune vastă care acoperă Oceanul Pacific de Vest, Australia, Asia, Europa, Africa, estul Americii de Sud, nord-estul Americii de Nord, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian și Oceanul Pacific de Sud.

Faza umbra a eclipsei va începe la 01:05 AM IST pe 29 octombrie și se va încheia la 02:24 AM IST. Durata eclipsei va fi de 1 oră și 19 minute, cu o magnitudine foarte mică de 0.126.

Este de remarcat faptul că următoarea eclipsă de Lună vizibilă din India va avea loc pe 07 septembrie 2025 și va fi o eclipsă totală de Lună. Eclipsa de Lună anterioară vizibilă din India a avut loc pe 8 noiembrie 2022 și a fost o eclipsă totală.

O eclipsă de Lună are loc într-o zi cu lună plină, când Pământul se află între Soare și Lună și toate cele trei obiecte se aliniază. O eclipsă totală de Lună are loc atunci când întreaga lună intră în umbra umbrală a Pământului, în timp ce o eclipsă parțială de Lună are loc atunci când doar o parte a lunii cade sub umbra Pământului.

Sursa: DeshGujarat