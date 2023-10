Ploaia de meteoriți a Orionidelor va atinge vârful în acest weekend, cum să urmăriți

Ploaia de meteoriți a lui Orionide, care este una dintre cele mai uimitoare ploi de meteori ale anului, va atinge vârful în acest weekend, potrivit NASA. Ploaia, creată din resturi provenite de la cometa Halley, va fi vizibilă la primele ore ale dimineții, după miezul nopții ET, pe 20 octombrie.

Pentru o vizualizare optimă, NASA sugerează găsirea unei locații departe de poluarea luminoasă, cum ar fi o pădure. Cel mai bun mod de a urmări meteorii este să vă culcați cu picioarele îndreptate spre sud-est. Poate dura până la 30 de minute pentru ca ochii tăi să se adapteze la întuneric, așa că se recomandă să puneți deoparte lanternele și alte dispozitive cu lumini puternice.

Meteorii vor călători cu o viteză estimată de 41 de mile pe secundă, lăsând în urmă o dâră strălucitoare de resturi care poate fi văzută timp de câteva secunde până la minute. NASA recomandă să căutați explozii prelungite de lumină pe cer.

Cei care nu pot vedea ploaia de meteori din cauza vremii nefavorabile sau a cerului poluat cu lumină se pot conecta la fluxul live al NASA de la Marshall Space Flight Center din Huntsville, Alabama, începând cu ora 10:20 ET pe XNUMX octombrie.

Evenimentul Orionid nu este singura ploaie de meteori cauzată de cometa Halley. Ploaia de meteoriți Eta Aquarids, care atinge vârful la începutul lunii mai a fiecărui an, este cauzată și de resturile și praful de pe cometă.

Pe lângă Orionide, se așteaptă ca și alte ploi de meteoriți să atingă vârful în noiembrie, inclusiv Tauridele de Sud și de Nord.

Ploaia de meteoriți ai Orionidelor poartă numele constelației Orion, unde meteorii pot fi văzuți pe cer. Cometa Halley, care revine în sistemul solar interior la fiecare 76 de ani, aruncă praf în spațiu, care în cele din urmă devine ploaia de meteoriți ai Orionidelor.

Cometa Halley, cunoscută pentru traseul său distinct de foc, a fost documentată ca o stâncă zburătoare și arzătoare pe cer în tapiseria Bayeux, care înfățișează bătălia de la Hastings din 1066. Cometa este unul dintre obiectele cel mai puțin reflectorizante din sistemul solar, cu vizibil doar urmele lui în flăcări.

