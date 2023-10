Vastul univers chimic: explorarea posibilităților

Universul este plin de nenumărate compuși chimici, fiecare având un potențial imens. Cu toate acestea, oamenii de știință au identificat doar doar 1% dintre acești compuși. Descoperirea de noi compuși chimici are potențialul de a oferi soluții la numeroase provocări, de la combaterea gazelor cu efect de seră până la descoperirea unor descoperiri medicale asemănătoare cu descoperirea penicilinei.

Chimiștii au explorat cu sârguință domeniul chimiei de când Dmitri Mendeleev a introdus tabelul periodic al elementelor în 1869. În timp ce ultimele elemente necesitau fuziune nucleară, acum am descoperit 118 tipuri diferite de elemente. Dar universul chimic se extinde dincolo de elemente – compușii chimici joacă, de asemenea, un rol crucial.

Compușii chimici constau din doi sau mai mulți atomi, în timp ce elementele sunt compuse dintr-un singur tip de atom. Apa, de exemplu, este un compus natural format din atomi de hidrogen și oxigen, în timp ce nailonul este un compus sintetic produs în laboratoare.

Putem începe prin a lua în considerare numeroșii compuși cu doi atomi. Azotul și oxigenul, formând N2 și respectiv O2, reprezintă 99% din aerul pe care îl respirăm. Numărul teoretic de compuși posibili cu doi atomi este de 6,903. Dacă un chimist ar face un compus pe an, ar fi nevoie de un întreg sat de chimiști pe an pentru a produce fiecare compus posibil cu doi atomi.

Când se extinde la compuși cu trei atomi, care includ exemple familiare precum apa (H2O) și dioxidul de carbon (CO2), există aproximativ 1.6 milioane de compuși. Dacă trecem și mai departe la compuși cu patru și cinci atomi, fiecare persoană de pe Pământ ar trebui să creeze câte trei compuși. Mai mult, producerea tuturor acestor compuși ar necesita reciclarea tuturor materialelor din univers de mai multe ori.

Cu toate acestea, această simplificare nu ține cont de complexitatea și stabilitatea compușilor. Cel mai mare compus creat până în prezent este format din aproape 3 milioane de atomi, dar scopul său nu a fost încă pe deplin înțeles. Compușii de această scară au utilizări potențiale, cum ar fi protejarea medicamentelor împotriva cancerului în organism până când își ating ținta dorită.

În ciuda regulilor aparent restrictive, chimia permite flexibilitate, ceea ce duce la și mai multe posibilități. Chiar și gazele nobile, care tind să nu se lege de alte elemente, pot forma compuși. De exemplu, hidrura de argon (ArH+) a fost găsită în spațiu și replicată în laboratoare în condiții extreme. Luând în considerare mediile extreme, numărul de compuși potențiali se extinde.

Cercetătorii caută adesea noi compuși pe baza cunoștințelor existente. Acest lucru se poate face prin modificarea compușilor cunoscuți sau prin folosirea de noi materii prime în reacții chimice familiare. Aceste abordări le permit oamenilor de știință să exploreze tărâmul necunoscutelor cunoscute, asemănător cu construirea de case cu cărămizi LEGO.

However, the search for truly new chemistry, the unknown unknowns, requires alternative strategies. Chemists often look towards the natural world for inspiration. One notable example is the discovery of penicillin in 1928 when Alexander Fleming observed its mold preventing bacterial growth. This serendipitous finding led to monumental medical advancements.

vastitatea universului chimic deține oportunități și provocări incredibile. Prin adâncirea în teritoriul neexplorat al compușilor chimici nedescoperiți, putem descoperi soluții care ne pot modela viitorul.

Surse:

– Conversația (articol sursă)