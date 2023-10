Un nou studiu dezvăluie legătura dintre stres și structura electronică a metalului

By

Un studiu recent realizat de Universitatea din Birmingham a scos în lumină impactul semnificativ al structurii electronice a metalelor asupra proprietăților lor mecanice. Publicată în revista Science, cercetarea oferă dovezi experimentale care stabilesc o legătură directă între caracteristicile electronice și mecanice ale metalelor. În timp ce înțelegerea teoretică anterioară a recunoscut această relație, s-a crezut pe scară largă că ar fi imperceptibilă în experimentele practice.

Echipa, condusă de Dr. Clifford Hicks, cititor în Fizica materiei condensate, a descoperit că aranjarea atomilor în rețeaua unui metal și proprietățile sale mecanice nu sunt atât de independente unele de altele precum se credea anterior. Studiul s-a concentrat pe rutenatul de stronțiu metalic supraconductor (Sr2RuO4), iar cercetătorii au măsurat distorsiunea rețelei atunci când supun materialul la stres aplicat. În mod surprinzător, ei au descoperit că comprimarea Sr2RuO4 cu aproximativ 0.5% a dus la o scădere cu 10% a modulului Young, o măsură a rigidității mecanice. Pe măsură ce a fost aplicată o comprimare suplimentară, materialul a experimentat o creștere cu 20% a modulului Young. Aceste modificări au corespuns ocupării unor noi stări electronice, evidențiind legătura profundă dintre comportamentul electronic și cel mecanic al metalelor.

Dr. Hicks a subliniat noutatea studiului, afirmând: „În mod tradițional, relațiile stres-deformare au fost folosite în inginerie mecanică, în timp ce proprietățile electronice nu au fost studiate folosind această abordare. Metalele cu proprietăți electronice interesante sunt adesea fragile și greu de supus unor forțe mari. În plus, sunt necesare tulpini semnificative pentru a modifica în mod semnificativ proprietățile electronice. În experimentul nostru, am comprimat mostre de Sr2RuO4 cu până la 1%, ceea ce este analog cu stoarcerea unui metru de granit până când acesta are 99 cm lungime.

Pentru a depăși aceste provocări, oamenii de știință au dezvoltat instrumente personalizate capabile să măsoare mostre mici și delicate, menținând în același timp temperaturile criogenice pentru măsurători electronice precise. Acest efort de cinci ani deschide acum ușa pentru investigații similare asupra altor metale. De fapt, o companie de inginerie din Marea Britanie a început să producă o versiune a mașinii utilizate în acest studiu, revoluționând potențial studiul aliajelor de înaltă rezistență în viitor.

Această cercetare revoluționară exemplifica modul în care studiile fundamentale bazate pe curiozitate pot duce la progrese tehnologice cu aplicații practice. Prin descoperirea relației complicate dintre stres, deformare și structura electronică a metalelor, oamenii de știință ne pot redefini înțelegerea proprietăților materialelor, influențând în cele din urmă dezvoltarea de noi materiale și tehnologii.

Întrebări frecvente (FAQ)

Î: Care este semnificația acestei cercetări?

R: Această cercetare demonstrează, pentru prima dată experimental, legătura puternică dintre structura electronică și proprietățile mecanice ale metalelor. Contestă ipoteza convențională că rețeaua atomică și comportamentul mecanic al unui metal rămân neafectate de stările electronice ocupate sau goale.

Î: Pe ce metal s-au concentrat cercetătorii în acest studiu?

R: Studiul a investigat în primul rând proprietățile electronice și mecanice ale rutenatului de stronțiu metal supraconductor (Sr2RuO4).

Î: Cum au măsurat cercetătorii impactul stresului asupra metalului?

R: Echipa a măsurat distorsiunea rețelei a metalului atunci când l-a supus la stres aplicat, care a implicat comprimarea probelor de Sr2RuO4. Acest lucru le-a permis să observe modificări ale rigidității mecanice a materialului, cunoscute sub numele de modulul Young.

Î: Care sunt implicațiile practice ale acestei cercetări?

R: Acest studiu deschide calea pentru investigații ulterioare asupra conexiunii dintre stres, deformare și structura electronică a metalelor. De asemenea, oferă oportunități pentru dezvoltarea de noi tehnologii, în special în studiul aliajelor de înaltă rezistență.