Noul model dezvăluie mișcarea cililor sincronizată condusă de regiunile de graniță

Un studiu recent realizat de oamenii de știință de la MPI-DS a descoperit un model organizațional comun împărtășit de diverse sisteme, inclusiv mulțimea de pe un stadion de fotbal, picioarele unui centipede și cilii din plămânii noștri.

Coordonarea batailor cililor este esentiala pentru miscarea lor sincronizata. Spre deosebire de acțiunile coordonate ale fanilor de fotbal sau ale sistemului nervos central care controlează picioarele unui centiped, cililor le lipsește un sistem de control centralizat. Cu toate acestea, se bazează pe interacțiuni non-reciproce și pe influența regiunilor de graniță pentru a realiza sincronizarea.

Cercetătorii au subliniat rolul crucial al regiunilor de graniță în coordonarea cililor. Când cilii se bat împreună, se sincronizează bătând ușor înaintea vecinilor lor pe o parte și ușor după vecinii lor pe cealaltă parte, creând un model asemănător unui val. Această sincronizare este inițiată de regiunile de frontieră și facilitată de fluidul care înconjoară cilii.

Interesant este că cilii lângă celălalt nu exercită o forță egală unul asupra celuilalt. În funcție de poziția lor, un cilio poate fi mai afectat de vecinul său decât invers. Acest fenomen, în special în sistemele de cili dens împachetate, duce la un model direcționat, non-reciproc, care formează un val.

Regiunile de frontieră acționează ca stimulatoare cardiace, antrenând alți cili în cascadă. Această observație provoacă modelele anterioare care presupuneau granițe perturbă ordinea.

Acest nou model oferă perspective asupra auto-organizării materiei vii și subliniază importanța proprietăților suprafeței în înțelegerea mecanismelor de sincronizare. Descoperirile creează o punte între scara microscopică și macroscopică, dezvăluind asemănări izbitoare în principiile organizaționale.

În general, acest studiu aruncă lumină asupra modelului coordonat de bătaie al cililor și asupra rolului jucat de regiunile de graniță în conducerea mișcării lor sincronizate.

