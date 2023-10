Oamenii de știință descoperă cum metalele prețioase ale Pământului rămân aproape de suprafață

By

Oamenii de știință au descoperit motivul pentru care metale prețioase precum aurul, platina și paladiu se găsesc lângă suprafața Pământului, în ciuda densității lor sugerând că ar fi trebuit să se scufunde până la miez. Cercetătorii au descoperit că aceste metale au rămas prinse în roci pe jumătate topite după ce pietre spațiale masive s-au ciocnit cu Pământul. Prezența acestor metale prețioase în apropierea suprafeței i-a derutat de multă vreme pe oamenii de știință, dar se crede că au aterizat pe Pământ în timpul impacturilor cu roci spațiale mari, la scurt timp după formarea planetei. Cu toate acestea, în loc să se scufunde până la miez, aceste metale s-au percolat prin manta și au rămas prinse în roca care se solidifică, permițându-le să rămână aproape de suprafață.

Într-un studiu recent, oamenii de știință au simulat impacturi antice asupra Pământului timpuriu pentru a înțelege de ce aceste metale prețioase nu s-au scufundat până la miez. Ei au descoperit că atunci când o rocă spațială uriașă, potențial de dimensiunea lunii, s-a ciocnit cu Pământul, a creat un ocean de magmă topită care a pătruns în manta. Sub acest ocean de magmă se afla o regiune de rocă pe jumătate topită, pe jumătate solidă. Metalele de la impactor au pătruns treptat în această regiune pe jumătate topită, amestecându-se cu mantaua. În loc să se scufunde direct în miez, mantaua infuzată cu metal s-a solidificat, prinzând fragmente de metal pe parcurs.

De-a lungul a miliarde de ani, agitația și convecția din mantau a adus aceste metale mai aproape de crustă, făcându-le accesibile pentru operațiunile miniere. Această descoperire aruncă lumină asupra originii și abundenței metalelor prețioase de pe Pământ, explicând modul în care acestea au ajuns lângă suprafață. În plus, este posibil ca aceste regiuni bogate în metale din manta să fie și astăzi vizibile în imaginile seismice ale interiorului Pământului.

Cercetările ulterioare ar putea implica simularea unor impacturi similare asupra altor planete terestre precum Marte sau Venus pentru a înțelege cum ar funcționa acest proces pe lumi diferite. Acest studiu oferă perspective valoroase asupra proceselor geologice care au modelat planeta noastră și distribuția metalelor prețioase.

