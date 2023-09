Maimuțele cresc utilizarea marcajelor de miros pentru a compensa poluarea fonică umană

Un nou studiu a constatat că tamarinii pierduți își măresc utilizarea marcajelor de miros pentru a compensa poluarea fonică umană. Tamarinul este o specie de primate găsită în centrul Braziliei, dar habitatul său este din ce în ce mai afectat de mediile urbane. Studiul, realizat de cercetătorii de la Universidade Federal do Amazonas și Universitatea Anglia Ruskin, a folosit urmărirea radio pentru a observa comportamentul a nouă grupuri separate de tamarini sălbatici. Cercetătorii au descoperit că frecvența de marcare a mirosului a crescut în concordanță cu nivelurile de zgomot cauzate de traficul rutier, avioane, vizitatorii parcului și activitatea militară. Acest lucru sugerează că maimuțele se bazează mai mult pe marcarea mirosului atunci când comunicarea lor vocală devine mai puțin eficientă din cauza zgomotului uman.

Comunicarea este esențială pentru supraviețuirea unei specii, iar tamarinii picior folosesc marcajul de miros pentru a transmite informații de reproducere și teritoriale. Autorul principal al studiului, Tainara Sobroza, explică că multe specii depind de semnalele acustice pentru informații esențiale, cum ar fi atracția perechelor, hrana și alertele prădătorilor. Cercetarea indică faptul că urbanizarea și nivelul crescut de zgomot afectează comunicarea tamarinilor. Pe măsură ce peisajul urban invadează mai mult teritoriul lor, marcarea parfumului devine din ce în ce mai răspândită ca mijloc de comunicare.

Coautorul Dr. Jacob Dunn notează că oamenii au introdus stimuli suplimentari în peisajele sonore ale animalelor, înecând sunetele naturale. Utilizarea crescută a marcajului de miros de către tamarinii este văzută ca un răspuns flexibil la această schimbare de mediu. Cu toate acestea, spre deosebire de apelurile vocale, marcajele de miros nu sunt eficiente pentru comunicarea la distanță lungă. Având în vedere că habitatul tamarinilor devine mai fragmentat și grupurile devin mai izolate, această adaptare ar putea avea un impact negativ asupra unei specii aflate deja în stare critică de dispariție.

În general, studiul evidențiază modalitățile în care animalele își adaptează comportamentul ca răspuns la schimbările induse de om în mediul lor. Înțelegerea acestor adaptări este crucială pentru eforturile de conservare și pentru asigurarea supraviețuirii speciilor pe cale de dispariție.

Sursa:

– Tainara V. Sobroza et al, Do pied tamarins increase scent-marking in response to urban noise?, Ethology Ecology & Evolution