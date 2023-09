Un potențial nou medicament pentru Alzheimer reduce inflamația creierului și îmbunătățește memoria

By

Cercetătorii de la Institutul Picower pentru Învățare și Memorie de la MIT au făcut progrese semnificative în tratamentul bolii Alzheimer prin dezvoltarea unui medicament care reduce inflamația la nivelul creierului și îmbunătățește memoria. Medicamentul, numit A11, vizează un factor de transcripție genetic numit PU.1, care este responsabil pentru supraexprimarea genelor inflamatorii în celulele imune ale creierului în timpul bolii Alzheimer. A11 suprimă activitatea PU.1 prin recrutarea proteinelor care reprimă expresia acestor gene inflamatorii.

Inflamația este o componentă majoră a patologiei bolii Alzheimer, iar găsirea unor tratamente eficiente s-a dovedit dificilă. Prin teste preclinice pe culturi de celule umane și modele de șoarece Alzheimer, cercetătorii au descoperit că A11 reduce inflamația în celulele umane asemănătoare microgliei și modelele multiple de șoarece ale bolii Alzheimer. De asemenea, îmbunătățește semnificativ cunoașterea la șoareci.

Cercetătorii au comparat expresia genelor în probe de creier post-mortem de la pacienții cu Alzheimer și martorii non-Alzheimer. Ei au descoperit că Alzheimer are ca rezultat modificări majore în expresia genei microgliale, iar o creștere a legării PU.1 la țintele genei inflamatorii este o parte semnificativă a acestor modificări. Scăderea activității PU.1 într-un model de șoarece de Alzheimer a redus inflamația și neurodegenerarea.

Echipa a analizat peste 58,000 de molecule mici pentru a găsi compuși care ar putea reduce inflamația și genele legate de Alzheimer reglementate de PU.1. A11 a fost cel mai puternic dintre cei șase candidați finali. În experimentele efectuate pe celule asemănătoare microgliei umane, A11 a scăzut expresia și secreția citokinelor inflamatorii și a împiedicat microglia să reacționeze excesiv la indicii inflamatorii.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a dezvolta și testa A11 ca tratament pentru boala Alzheimer. Acest medicament promițător ar putea contribui la dezvoltarea unor terapii mai eficiente pentru această tulburare neurodegenerativă devastatoare.

Surse:

– Boala Alzheimer Definiție: Boala Alzheimer este o boală care atacă creierul, provocând o scădere a capacității mentale care se agravează în timp. Este cea mai comună formă de demență și reprezintă 60 până la 80% din cazurile de demență. Nu există în prezent un remediu pentru boala Alzheimer, dar există medicamente care pot ajuta la ameliorarea simptomelor.

– MIT Definiție: MIT este un acronim pentru Massachusetts Institute of Technology. Este o prestigioasă universitate privată de cercetare din Cambridge, Massachusetts, care a fost fondată în 1861. Este organizată în cinci școli: arhitectură, inginerie, științe umaniste, arte și științe sociale, management și știință. Impactul MIT include multe descoperiri științifice și progrese tehnologice. Misiunea sa este de a căuta cunoștințe fundamentale despre natura și comportamentul sistemelor vii și aplicarea acestor cunoștințe pentru a îmbunătăți sănătatea, a prelungi viața și a reduce bolile și dizabilitățile.

– National Institutes of Health Definiție: National Institutes of Health (NIH) este agenția principală a guvernului Statelor Unite responsabilă de cercetarea biomedicală și de sănătate publică. Ea își desfășoară propria cercetare științifică prin programul său de cercetare intramural (IRP) și oferă finanțare majoră pentru cercetare biomedicală instituțiilor de cercetare non-NIH prin programul său de cercetare extramural. Misiunea sa este de a căuta cunoștințe fundamentale despre natura și comportamentul sistemelor vii și aplicarea acestor cunoștințe pentru a îmbunătăți sănătatea, a prelungi viața și a reduce bolile și dizabilitățile.