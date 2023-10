O nouă lege universală a naturii: evoluția se aplică tuturor sistemelor complexe

By

O echipă de oameni de știință și filozofi a introdus un concept revoluționar pe care îl numesc „o lege lipsă a naturii”. Ei susțin că evoluția nu se limitează la viața biologică, ci este un proces fundamental care se aplică tuturor sistemelor complexe din univers, de la corpurile cerești la structurile atomice. Echipa propune „Legea creșterii informațiilor funcționale”, care afirmă că orice sistem, viu sau neviu, va evolua dacă diferite configurații sunt supuse selecției pe baza funcționalității.

Cercetătorii identifică trei caracteristici definitorii ale sistemelor în evoluție: multiplicitatea componentelor, diversitatea aranjamentelor și selecția funcției. Ei sugerează că aceste caracteristici sunt comune sistemelor complexe în evoluție în diferite domenii.

Cheia acestei legi universale a naturii constă în conceptul de „selecție pentru funcție”. Cercetătorii extind teoria lui Darwin a selecției naturale, clasificând funcția în trei tipuri distincte: stabilitate, persistență dinamică și noutate. Funcția nu se mai limitează la trăsăturile de supraviețuire, ci include atribute care contribuie la existența continuă, diversificarea și complexitatea unui sistem.

Studiul ilustrează această teorie cu exemple din contexte atât biologice, cât și non-biologice. Evidențiază călătoria evolutivă a vieții pe Pământ, de la apariția fotosintezei până la dezvoltarea comportamentelor complexe. Totuși, conceptul de evoluție se extinde dincolo de viața organică. Regatul mineral, de exemplu, își prezintă propria cale evolutivă, unde configurațiile minerale simple au dat naștere unora din ce în ce mai complexe în timp.

În plus, stelele însele reprezintă o minune evolutivă prin forjarea elementelor mai grele, contribuind la diversitatea și complexitatea chimică a universului.

Cercetarea subliniază că evoluția darwiniană este un caz special în cadrul acestui fenomen natural mai larg. Acesta sugerează că principiile care conduc diversitatea vieții pe Pământ se aplică și sistemelor neînsuflețite.

Acest studiu, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, este un efort de colaborare care implică oameni de știință din diverse discipline. Recunoscând tendința universală a sistemelor complexe de a genera noutate, stabilitate și persistență dinamică, această cercetare redefinește înțelegerea noastră a evoluției ca o caracteristică inerentă a universului nostru în continuă evoluție.

Surse:

– Proceedings of the National Academy of Sciences