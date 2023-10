Un nou studiu dezvăluie impactul deversării subglaciare asupra retragerii glaciarelor antarctice

By

Un studiu publicat recent, realizat de oamenii de știință de la Scripps Institution of Oceanography din UC San Diego, aruncă o lumină asupra unui factor trecut anterior cu vederea, care contribuie la pierderea gheții glaciare din Antarctica. Studiul sugerează că apa de topire care curge în mare de sub ghețarii antarctici, cunoscută sub numele de descărcare subglaciară, face ca ghețarii să piardă gheață într-un ritm mai rapid.

Această nouă perspectivă are implicații semnificative pentru proiecțiile globale ale creșterii nivelului mării. În prezent, modelele majore utilizate de organizații precum Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC) nu țin cont de pierderea suplimentară de gheață cauzată de deversarea subglaciară. Dacă acest proces se dovedește a fi un factor crucial al pierderii de gheață de-a lungul întregii calote glaciare Antarctice, ar putea însemna că prognozele actuale subestimează ritmul creșterii globale a nivelului mării în următoarele decenii.

Studiul s-a concentrat pe doi ghețari din Antarctica de Est, Denman și Scott, care împreună au suficientă gheață pentru a provoca o creștere a nivelului mării cu aproape 1.5 metri (5 picioare). Încorporând influența descărcării subglaciare în modelul lor, cercetătorii au descoperit că acești ghețari ar putea contribui cu 15.7% mai mult la creșterea nivelului mării până în anul 2300, comparativ cu proiecțiile anterioare.

Una dintre concluziile cheie ale studiului este că, odată ce retragerea acestor ghețari atinge o pantă abruptă într-un șanț continental, contribuția lor la creșterea nivelului mării este de așteptat să se accelereze dramatic. Luând în considerare influența descărcării subglaciare, modelul a arătat că ghețarii s-au retras peste acest prag cu aproximativ 25 de ani mai devreme decât ar fi făcut-o fără el.

Importanța acestei cercetări constă nu numai în înțelegerea rolului deversării subglaciare în accelerarea creșterii nivelului mării, ci și în sublinierea necesității unei acțiuni imediate pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Coautorul studiului, Jamin Greenbaum, subliniază că adevărata „povestea apocalipsei” este încă emisiile produse de activitatea umană.

Descărcările subglaciare sunt generate atunci când are loc topirea acolo unde calota de gheață se întâlnește cu roca de bază continentală. Este cauzată de o combinație de factori precum frecarea și căldura geotermală din interiorul Pământului. Când această descărcare se scurge în mare, poate accelera topirea ghețarului ghețarului și poate determina accelerarea ghețarului din amonte, ceea ce duce la creșterea nivelului mării.

În timp ce comunitatea științifică acceptă pe scară largă că descărcarea subglaciară contribuie la topirea suplimentară a gheții, impactul acesteia asupra creșterii nivelului mării nu a fost pe deplin luat în considerare în proiecții din cauza incertitudinilor legate de efectele sale localizate. Cu toate acestea, acest nou studiu subliniază importanța includerii deversării subglaciare în viitoarele modele de creștere a nivelului mării.

Constatările subliniază urgența de a lua măsuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și a atenua efectele schimbărilor climatice. Proiecțiile exacte ale creșterii nivelului mării sunt cruciale pentru comunitățile de coastă din întreaga lume pentru a se pregăti și a se adapta la impactul creșterii nivelului mării.

FAQ

Î: Ce este descărcarea subglaciară?

R: Descărcările subglaciare se referă la apa de topire care curge în mare de sub ghețari, contribuind la creșterea topirii și la pierderea gheții.

Î: De ce este importantă descărcarea subglaciară?

R: Descărcările subglaciare joacă un rol semnificativ în accelerarea topirii straturilor de gheață ale ghețarilor și retragerea ghețarilor, contribuind în cele din urmă la creșterea nivelului mării.

Î: Cum afectează descărcarea subglaciară creșterea nivelului mării?

R: Descărcările subglaciare accelerează topirea straturilor de gheață și determină accelerarea ghețarilor din amonte, ceea ce duce la creșterea nivelului mării.

Î: Sunt previziunile actuale ale ridicării nivelului mării exacte?

R: Studiul sugerează că previziunile actuale ar putea subestima ritmul creșterii globale a nivelului mării din cauza lipsei de considerare a impactului deversării subglaciare.