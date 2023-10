Ocean masiv descoperit sub scoarța terestră

Oamenii de știință au făcut o descoperire revoluționară - există un ocean masiv ascuns sub scoarța terestră. Apa, care este stocată într-o stâncă cunoscută sub numele de „ringwoodite”, este situată la 400 de mile sub pământ. Această descoperire a condus la realizarea că sub suprafață există de trei ori mai multă apă decât în ​​toate oceanele la un loc.

Apa este stocată într-o stare unică numită stare asemănătoare unui burete, care nu este nici lichidă, nici solidă, nici gazoasă, ci o a patra stare. Structura cristalină a ringwoodite-ului îi permite să atragă hidrogenul și să capteze apa, făcându-l să acționeze ca un burete.

Geofizicianul Steve Jacobsen, parte din echipa din spatele descoperirii, a declarat: „Cred că vedem în sfârșit dovezi pentru un ciclu al apei întregului Pământ, care ar putea ajuta la explicarea cantității mari de apă lichidă de pe suprafața planetei noastre locuibile”.

Descoperirea a fost făcută prin studierea cutremurelor și analiza undelor de șoc captate de seismometre. Prezența apei în stâncă a fost confirmată prin aceste citiri seismice.

Această descoperire are implicații semnificative pentru înțelegerea noastră a ciclului apei Pământului și a cantității mari de apă de pe planeta noastră. De asemenea, pune în lumină misterele ascunse sub scoarța terestră și evidențiază minunea continuă a naturii.

Pe lângă această descoperire remarcabilă, oamenii de știință au descoperit recent și un ecosistem complet nou sub crusta vulcanică, cu ajutorul unui robot subacvatic. Aceste descoperiri ne amintesc că mai sunt multe de învățat despre planeta noastră și secretele ei ascunse.

