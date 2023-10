Era spațială își lasă amprenta pe atmosfera Pământului

Un studiu recent publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences dezvăluie că epoca spațială are un impact asupra atmosferei Pământului. Cercetătorii au descoperit cantități semnificative de metale în aerosolii din atmosferă, probabil ca urmare a numărului tot mai mare de lansări și întoarceri de nave spațiale și sateliți. Această prezență a metalului modifică chimia atmosferică, afectând potențial stratul de ozon și clima.

Condusă de Dan Murphy de la National Oceanic and Atmospheric Administration, echipa de cercetare a descoperit peste 20 de elemente în rapoarte care se potrivesc cu cele utilizate în aliajele de nave spațiale. Ei au observat că masa anumitor metale, cum ar fi litiul, aluminiul, cuprul și plumbul, de la reintrarea navelor spațiale, a depășit cu mult concentrațiile acestor metale găsite în praful cosmic natural. În mod șocant, aproape 10% dintre particulele mari de acid sulfuric, care ajută la protejarea și tamponarea stratului de ozon, conțineau aluminiu și alte metale ale navelor spațiale.

Oamenii de știință estimează că până în 2030, până la 50,000 de sateliți mai pot ajunge pe orbită. Aceasta înseamnă că, în următoarele câteva decenii, până la jumătate din particulele de acid sulfuric stratosferic ar putea conține metale de la reintrare. Efectele acestui fenomen asupra atmosferei, a stratului de ozon și a vieții de pe Pământ sunt încă necunoscute.

Studierea stratosferei este o provocare, deoarece este o regiune în care oamenii nu trăiesc. Doar cele mai mari zboruri intră în această regiune pentru o perioadă scurtă de timp. Cu toate acestea, ca parte a Programului de Știință Aeropurtată al NASA, oamenii de știință folosesc avioane de cercetare pentru a colecta mostre din stratosferă. Instrumentele sunt atașate la conul nasului pentru a se asigura că aerul prelevat este proaspăt și nederanjat.

Stratosfera este un strat stabil și aparent calm al atmosferei. Este, de asemenea, casa stratului de ozon, o componentă crucială pentru protejarea vieții de pe Pământ de radiațiile ultraviolete dăunătoare. În ultimele decenii, stratul de ozon a fost amenințat, dar au fost depuse eforturi coordonate la nivel mondial pentru a-l repara și a-l reface.

Numărul tot mai mare de lansări și întoarceri în spațiu este responsabil pentru introducerea mai multor metale în stratosferă. Pe măsură ce rachetele sunt lansate și sateliții sunt desfășurați, aceștia lasă în urmă o urmă de particule metalice care au potențialul de a afecta atmosfera în moduri pe care oamenii de știință încă încearcă să le înțeleagă.

În concluzie, studiul evidențiază necesitatea unor cercetări suplimentare pentru a determina consecințele exacte ale erei spațiale asupra atmosferei Pământului. Descoperirile sugerează că prezența tot mai mare a metalelor din nave spațiale și sateliți poate avea implicații asupra climei, stratului de ozon și locuibilitatea globală a planetei noastre.

