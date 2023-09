Câștigătorii Fotografului Anului în astronomie prezintă minunile Universului

By

Au fost anunțați câștigătorii competiției anuale Astronomy Photographer of the Year, găzduit de Royal Observatory Greenwich. Selecția de fotografii din acest an oferă o privire uluitoare asupra vastității și frumuseții universului nostru. De la nebuloase vibrante la vederi uluitoare ale corpurilor cerești, aceste imagini surprind aspectele uimitoare ale spațiului.

Una dintre imaginile remarcabile care a câștigat categoria Young este Running Chicken Nebula, cunoscută și sub numele de IC2944. Plină de culori și pătată de stele, această fotografie captivează spectatorii cu afișajul său vibrant.

Un alt punct culminant este Nebuloasa Rozetă (NGC 2337), o imagine foarte apreciată realizată printr-un telescop în orașul Changzhou, China. Această nebuloasă, aflată la aproximativ 5,000 de ani lumină distanță, se întinde pe un diametru impresionant de 130 de ani lumină.

Luna ține, de asemenea, lumina reflectoarelor în mai multe imagini câștigătoare. O fotografie foarte apreciată surprinde tranzitul Lunii pe cerul nopții, arătându-și culorile schimbătoare de la un roșu ruginit intens la un galben albicios luminos. O altă imagine prezintă Marte care se uită din spatele Lunii, creând un contrast izbitor între planeta roșie și satelitul Pământului.

Pleiadele, cunoscute și sub numele de Cele șapte surori, strălucește vibrant într-o fotografie pe locul secund. Acest grup proeminent de stele strălucitoare, albastre, situat în constelația Taurului, poate fi văzut cu ochiul liber de pe Pământ.

Competiția nu se concentrează doar pe obiectele cerești. Include, de asemenea, categorii precum Skyscapes și People & Space. O imagine câștigătoare din categoria Skyscapes surprinde sprite mari care ajung spre munții Himalaya înzăpeziți. Sprite-urile sunt descărcări electrice spectaculoase care apar deasupra norilor de furtună.

Câștigătorii din categoria Planete, Comete și Asteroizi prezintă vederi uimitoare ale lui Venus și Jupiter. Imaginea câștigătoare din categoria Soarele nostru prezintă o erupție solară masivă pe suprafața Soarelui, în timp ce imaginea secundă înfățișează Soarele inversat în coordonatele polare, creând un aspect unic de foc.

La categoria Our Moon, imaginea câștigătoare surprinde ultima Lună plină din 2022, cu coroana sa lunară cauzată de difracția luminii lunii în atmosfera Pământului. Imaginea secundă prezintă Craterul Platon, o caracteristică proeminentă de pe suprafața Lunii.

Aceste fotografii câștigătoare oferă o privire asupra măreției și complexității universului nostru. Ele ne amintesc de vastitatea care ne înconjoară și inspiră uimire și uimire de misterele spațiului.

