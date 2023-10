By

Un studiu recent realizat de o echipă de cercetători a stabilit în mod concludent că nucleul interior al Lunii este solid, cu o densitate similară cu cea a fierului. Această descoperire pune capăt unei dezbateri de lungă durată în rândul oamenilor de știință cu privire la starea nucleului interior al Lunii și contribuie la o mai bună înțelegere a istoriei Lunii și a sistemului solar.

Folosind date seismice, echipa a analizat compoziția interioară a Lunii și a descoperit că undele acustice generate de cutremur pot oferi informații valoroase asupra structurii sale interioare. Cu toate acestea, rezoluția datelor seismice colectate în timpul misiunii Apollo a fost insuficientă pentru a determina cu exactitate starea miezului interior. Modelele existente au sugerat atât un miez interior solid, cât și un miez complet fluid.

Pentru a soluționa dezbaterea, cercetătorii au compilat date din misiunile spațiale și experimentele cu laser lunar pentru a construi un profil cuprinzător al caracteristicilor Lunii. Ei au efectuat modelări cu diferite tipuri de bază pentru a determina cea mai bună potrivire pentru datele observaționale.

Studiul a făcut câteva descoperiri importante. În primul rând, modelele care s-au aliniat îndeaproape cu proprietățile cunoscute ale Lunii au indicat o răsturnare activă în mantaua acesteia. Această activitate implică deplasarea materialului mai dens către centru, în timp ce materialul mai puțin dens se ridică în sus, explicând prezența anumitor elemente în regiunile vulcanice.

În plus, echipa a descoperit că nucleul Lunii seamănă cu cel al Pământului, prezentând un strat exterior de fluid și un nucleu interior solid. Conform modelării lor, nucleul exterior are o rază de aproximativ 362 de kilometri (225 de mile), în timp ce nucleul interior are o rază de aproximativ 258 de kilometri (160 de mile), reprezentând aproximativ 15% din raza totală a Lunii. S-a descoperit că densitatea nucleului interior este de aproximativ 7,822 de kilograme pe metru cub, similar cu densitatea fierului.

Interesant este că un studiu anterior din 2011 condus de planetarismul NASA Marshall Renee Weber a ajuns la o concluzie similară folosind tehnici seismologice avansate. Echipa a descoperit dovezi ale unui nucleu interior solid, cu o rază de aproximativ 240 de kilometri și o densitate de aproximativ 8,000 de kilograme pe metru cub.

Cercetătorii consideră că rezultatele lor sunt o confirmare a descoperirilor anterioare, susținând și mai mult existența unui nucleu asemănător Pământului în Lună. Această descoperire are, de asemenea, o semnificație pentru înțelegerea evoluției Lunii, în special în ceea ce privește câmpul său magnetic, care a început să scadă cu aproximativ 3.2 miliarde de ani în urmă.

Cu planuri de revenire pe Lună în viitorul apropiat, există speranțe pentru verificarea seismică a acestor descoperiri. Studiul, publicat inițial în Nature, oferă informații valoroase despre structura internă a Lunii și rolul acesteia în modelarea sistemului solar timpuriu.

Surse:

- Natură