Zona metropolitană a orașului New York se scufundă, crește riscul de inundații

Un studiu recent realizat de oamenii de știință de la Jet Propulsion Laboratory al NASA și de la Universitatea Rutgers a dezvăluit că zona metropolitană a orașului New York se scufundă încet, ceea ce prezintă un risc crescut de inundații. Pe parcursul a șapte ani, din 2016 până în 2023, cercetătorii au descoperit că regiunea se scufundă cu o rată medie de 0.06 inci pe an. Studiul a folosit un radar cu deschidere sintetică interferometrică pentru a măsura mișcarea verticală a terenului și a analiza topografia terenului.

Oamenii de știință au remarcat că mare parte din scufundarea observată a avut loc în zone în care solul a fost modificat, cum ar fi prin recuperarea terenurilor și construcția de gropi de gunoi. Aceste modificări au făcut ca pământul de sub clădirile ulterioare să fie mai liber și mai compresibil, rezultând o scufundare mai mare. Studiul a identificat Stadionul Arthur Ashe, construit pe o groapă de gunoi din cartierul Flushing din Queens, ca fiind cel mai rapid cu 0.18 inci pe an. În schimb, cartierul Woodside din Queens crește de fapt cu o rată de 0.27 inci pe an.

În afara orașului New York, comunitățile Newark, Kearny și Harrison din New Jersey s-au dovedit, de asemenea, a se scufunda, deși studiul nu a furnizat rate specifice de scufundare pentru aceste locații. Mai mult, aeroportul LaGuardia, situat lângă Flushing Bay din Queens, se scufundă cu aproximativ 0.15 inci pe an. Această scufundare reprezintă o îngrijorare, deoarece aeroportul se află în mijlocul unei renovări de 8 miliarde de dolari pentru a rezolva problemele preexistente și a atenua potențialele inundații.

Cercetătorii au subliniat că scufundarea reprezintă o amenințare pentru zona metropolitană, în special în lumina creșterii nivelului mării. Nivelul mării la The Battery, un parc din Manhattan, a crescut cu o rată de 0.12 inci pe an din anii 1900. În ultimii ani, rata a crescut la 0.17 inci pe an. Odată cu creșterea continuă a nivelului mării, furtunile asociate cu evenimente meteorologice severe, cum ar fi Superstorm Sandy din 2012, au devenit mai distructive. Această scufundare, combinată cu riscul crescut de inundații, evidențiază necesitatea unor strategii de atenuare în zonele de coastă ale orașului New York.

Deși studiul aduce îngrijorări, oferă și câteva constatări pozitive. S-a descoperit că cartierele East Williamsburg din Brooklyn și Woodside din Queens sunt în creștere. Oamenii de știință au atribuit creșterea în East Williamsburg drenării petrolului din Newton Creek, care se varsă în East River între Queens și Brooklyn. Cu toate acestea, în ansamblu, studiul indică faptul că multe părți ale orașului New York, inclusiv Manhattanul de jos, Brooklyn, Queens și Long Island, se confruntă cu tasări și contribuie la riscurile viitoare de inundații.

