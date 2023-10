By

Sateliții, cum ar fi Sentinel-6 Michael Freilich, observă în prezent un fenomen care are loc în Oceanul Pacific. Apele din apropierea coastei de vest a Americii de Sud se confruntă cu o creștere a temperaturii, ducând la extinderea nivelului mării. Această creștere a temperaturii oceanelor de suprafață are un impact semnificativ asupra modelelor meteorologice din Asia și America de Nord, un fenomen cunoscut sub numele de El Niño.

Pentru a obține informații despre El Niño din acest an, cercetătorii examinează evenimentele din trecut. În declarația emisă de Laboratorul de propulsie cu reacție al NASA, se afirmă că California a suferit ploi abundente în timpul El Niño din 2015-2016, care a dus la surf intens, inundații și alunecări de noroi.

O nouă imagine de la NASA compară începutul El Niño din 2023 cu modelele observate în octombrie 1997 și octombrie 2015, care au fost considerate evenimente extreme de către agenția spațială. Aceste evenimente anterioare au provocat schimbări ale temperaturilor globale, modelelor vântului și ale nivelului mării.

Când temperatura apei de suprafață crește, vânturile de suprafață de la est la vest slăbesc. Această schimbare duce la creșterea precipitațiilor în Pacificul de est și central, în timp ce Indonezia înregistrează o scădere a precipitațiilor. În plus, activitatea din Oceanul Pacific modifică curentul cu jet, rezultând condiții mai umede și mai reci în sudul SUA și condiții mai uscate și mai calde în nord.

În ciuda faptului că El Niño din acest an pare a fi relativ blând în comparație cu evenimentele din trecut, Josh Willis, cercetătorul proiectului pentru Sentinel-6 Michael Freilich, sugerează că ar putea aduce totuși o iarnă umedă în sud-vestul SUA, dacă condițiile se aliniază.

Satelitul Sentinel-6 Michael Freilich face parte din misiunea Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, un efort comun care implică Agenția Spațială Europeană, Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici, NASA și NOAA. Este numit după Michael Freilich, fost director al Diviziei de Științe Pământului a NASA.

Surse:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) din Pasadena, California

- Administrația Națională pentru Oceanii și Atmosferice (NOAA)