Șoapta lui Pando: Ascultând uriașul tremurător

Vechi și vast, Pando, un singur copac cu 47,000 de tulpini care răsare dintr-un sistem de rădăcină comun de peste 100 de acri din Utah, este una dintre cele mai mari organisme vii de pe Pământ. Cu o istorie care se întinde probabil pe 12,000 de ani, acest colosal aspen cutremurător a acumulat peste 6,000 de tone metrice de viață. Acum, datorită înregistrărilor lansate în acest an, avem ocazia să ascultăm acest copac magnific într-un mod niciodată posibil.

Artistul de sunet Jeff Rice, invitat de Friends of Pando, a plasat un hidrofon într-o adâncime de la baza unei ramuri și l-a lăsat să ajungă până la rădăcinile copacului. Spre surprinderea lui, a auzit un sunet slab care a crescut în timpul unei furtuni, captând un zgomot îngrozitor. Sunetul, așa cum explică Rice, este rezultatul milioanelor de frunze care vibrează copacul, trecând prin ramuri și în pământ.

Folosind aceste înregistrări, Friends of Pando intenționează să folosească sunetul pentru a mapa rețeaua complexă de rădăcini de sub suprafață. Lance Oditt, fondatorul Friends of Pando, vede potențialul sunetului de a oferi nu numai experiențe auditive frumoase și interesante, ci și de a oferi informații neprețuite despre sănătatea Pando și a mediului înconjurător. Aceste sunete servesc ca o înregistrare a biodiversităţii locale, oferind o linie de bază care poate fi măsurată în raport cu schimbările de mediu.

Această abordare inovatoare a înțelegerii lui Pando poate ajuta la luminarea diferitelor aspecte ale acestei entități străvechi. Prin datele adunate, pot fi efectuate studii suplimentare privind mișcarea apei, relația dintre matricele de ramuri, coloniile de insecte și adâncimea rădăcinilor. Aceste investigații își propun să dezvăluie mai multe despre ecosistemul din jurul lui Pando, care este din ce în ce mai amenințat din cauza activităților umane și a declinului prădătorilor care țin în frâu populațiile de erbivore.

Înregistrările șoaptei lui Pando au fost prezentate la cea de-a 184-a întâlnire a Societății Acoustice din America și servesc ca o dovadă a importanței de a asculta secretele acestui gigant tremurător înainte de a fi pierdute.

Surse: The Guardian, Friends of Pando