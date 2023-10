Efectele mecanice ale exercițiului asupra creșterii musculare explorate folosind un covoraș de gel inovator

By

Se știe că exercițiile fizice au multe beneficii pentru corpul nostru, inclusiv ne face mușchii mai puternici și mai tonifiați. Cu toate acestea, mecanismele exacte din spatele acestui proces au rămas un mister. Cercetătorii de la MIT au dezvoltat un covoraș de exerciții unic din hidrogel care le permite să studieze efectele pur mecanice ale exercițiului la nivel microscopic.

Covorașul de gel, de dimensiuni similare cu un sfert, conține particule magnetice minuscule. Folosind un magnet extern sub covoraș pentru a muta aceste particule, gelul poate fi făcut să se clătinească ca un covoraș vibrant, simulând forțele pe care le experimentează mușchii în timpul exercițiului. Celulele musculare sunt crescute pe gel, iar cercetătorii observă modul în care acestea răspund la exercițiul mecanic creat de vibrațiile magnetului.

Constatările inițiale arată că exercițiile mecanice consecvente pot determina creșterea fibrelor musculare într-o direcție coordonată. Aceste fibre aliniate și exercitate sunt capabile să se contracte împreună. Acest lucru sugerează că gelul ar putea fi folosit pentru a ghida creșterea fibrelor musculare, ceea ce poate duce la crearea de foi organizate de mușchi solidi și funcționali. Astfel de mușchi ar putea fi folosiți la roboții moi sau pentru repararea țesuturilor deteriorate.

Dr. Ritu Raman, de la MIT, speră că această nouă platformă va fi capabilă să ajute la refacerea musculară după accidentare sau la diminuarea efectelor îmbătrânirii. Înțelegând mai bine modul în care diferitele forțe mecanice, în special exercițiile fizice, afectează țesuturile musculare la nivel celular, cercetătorii pot dezvolta modalități inovatoare de a restabili mobilitatea persoanelor cu tulburări motorii și de a crea roboți flexibili.

Covorașul de gel, numit „MagMA” (Magnetic Matrix Actuation), oferă o metodă neinvazivă de modelare a fibrelor musculare și de a studia răspunsul acestora la exerciții fizice. Cercetătorii intenționează să utilizeze acest gel inovator pentru a studia alte tipuri de celule și răspunsul lor la stimularea mecanică.

Acest studiu introduce o abordare nouă pentru a încuraja celulele musculare să-și alinieze și să-și coordoneze creșterea folosind un covoraș de gel clătinat. Acest lucru are potențialul de a avansa ingineria țesutului muscular și de a ne aprofunda înțelegerea impactului forțelor mecanice asupra comportamentului celular.

