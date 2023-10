Un studiu a constatat rate mai mari de consumul excesiv de alimente în rândul adolescenților LGBTQ+

Un studiu recent publicat în Journal of Eating Disorders dezvăluie că adolescenții lesbiene, homosexuali și bisexuali (LGB) din Statele Unite au o prevalență semnificativ mai mare a alimentației excesive în comparație cu colegii lor heterosexuali. Studiul, condus de Dr. Jason Nagata de la Universitatea din California, San Francisco, sugerează că discriminarea și stigmatizarea cu care se confruntă tinerii LGBTQ+ pot contribui la acest risc crescut de alimentație dezordonată.

Cercetătorii au analizat date de la peste 10,000 de adolescenți cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani care au participat la Studiul de dezvoltare cognitivă a creierului în adolescență. Ei au descoperit că adolescenții LGB aveau de două ori mai multe șanse de a raporta consumul excesiv de alimente, care se caracterizează prin consumul de cantități neobișnuit de mari de alimente și senzația de a se opri din mâncare. Studiul a arătat, de asemenea, că băieții adolescenți au o probabilitate cu 28% mai mare de a se angaja în mâncare excesivă în comparație cu fetele.

Potrivit dr. Kyle Ganson, un coautor al studiului, această diferență de gen poate fi legată de dorința băieților de a avea muscularitate și un fizic mai mare. Băieții care aspiră să atingă aceste obiective pot consuma volume mai mari de alimente, ceea ce poate duce la episoade frecvente de alimentație excesivă.

Tulburarea de alimentație excesivă, deși puțin studiată și adesea greșit înțeleasă, este cea mai frecventă tulburare de alimentație din SUA. Poate avea efecte psihologice severe, cum ar fi depresia și anxietatea, precum și complicații de sănătate fizică pe termen lung, cum ar fi diabetul și bolile de inimă.

Studiul subliniază importanța acordării unui sprijin adecvat adolescenților cu tulburări de alimentație. O abordare cuprinzătoare care implică profesioniști din domeniul sănătății mintale, medicale și nutriționale este crucială pentru un tratament eficient. Dr. Nagata subliniază că furnizorii de asistență medicală ar trebui să creeze medii incluzive și primitoare pentru tinerii LGBTQ+, având în vedere riscul lor mai mare de a dezvolta tulburări de alimentație.

În concluzie, acest studiu aruncă lumină asupra disparităților în prevalența consumului excesiv de alimente în rândul adolescenților LGBTQ+. Acesta subliniază necesitatea unor intervenții și sisteme de sprijin direcționate pentru a aborda provocările specifice cu care se confruntă această populație vulnerabilă.

Sursa:

– Jason M. Nagata și colab., The social epidemiology of binge-eating disorder and behaviors in early adolescents, Journal of Eating Disorders (2023). DOI: 10.1186/s40337-023-00904-x