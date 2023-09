Imaginile fermecatoare câștigătoare de la Concursul Fotograful astronomic al anului 2023

By

Observatorul Regal Greenwich a dezvăluit imaginile uluitoare câștigătoare de la competiția Fotograful Astronomiei Anului 2023. Ajunsă la cea de-a 15-a ediție, competiția își propune să evidențieze munca fotografilor amatori de spațiu din întreaga lume.

Imaginea câștigătoare a competiției din acest an, intitulată „Andromeda, Unexpected”, a fost realizată de Marcel Drechsler, Xavier Stottner și Yann Sainty din Germania și Franța. Fotografia surprinde un arc de oxigen nemaivăzut până acum lângă Galaxia Andromeda. Potrivit fotografilor, imaginea a fost o descoperire accidentală, deoarece inițial intenționau să surprindă o imagine frumoasă a Galaxiei Andromeda, dar s-au lovit de acest fenomen neașteptat.

Fotografia a atras atenția oamenilor de știință din întreaga lume, care acum colaborează pentru a investiga acest obiect gigant.

Pe lângă câștigătorul general, competiția recunoaște câștigătorii la diferite categorii. Câțiva dintre câștigătorii de categorie notabile includ:

– Fotograful anului Skyscapes: „Grand Cosmic Fireworks” de Angel An, prezentând sprites, un fenomen atmosferic rar care seamănă cu artificiile.

– Fotograful Soarelui Anului: „A Sun Question” de Eduardo Schaberger Poupeau, prezentând soarele cu un filament în formă de semn de întrebare.

– Fotograful anului pe Lună: „Mars-Set” de Ethan Chappel, surprinzând o ocultație a lui Marte care a avut loc pe 8 decembrie 2022.

– Fotograful anului în Aurorae: „Brushstroke” de Monika Deviat, care prezintă în mod izolat frumusețea unei aurore.

– Fotograful anului cu planete, comete și asteroizi: „Suspendat într-o rază de soare” de Tom Williams, oferind o vedere unică a lui Venus în culori false infraroșu/ultraviolete.

– Fotograful anului pentru oameni și spațiu: „Zeila” de Vikas Chander, care prezintă liniile de coastă perfide ale coastei Namibiei orientate spre Atlantic.

– Fotograful anului pentru stele și nebuloase: „Noua clasă de nebuloase galactice în jurul stelei YY Hya” de Marcel Drechsler, care prezintă descoperirea unor nebuloase galactice necunoscute anterior.

– Premiul Sir Patrick Moore pentru cel mai bun debutant: „Sh2-132: Blinded by the Light” de Aaron Wilhelm, cu complexul Sh2-132 de lângă granița constelațiilor Cepheus și Lacerta.

– Tânărul fotograf al anului: „The Running Chicken Nebula” de Runwei Xu și Binyu Wang, evidențiind clusterul de stele Collinder 249 într-o nebuloasă de gaz strălucitoare.

– Premiul Annie Maunder pentru inovare în imagine: „Black Echo” de John White, captând sunetul găurii negre din centrul galaxiei Perseus folosind material sursă audio de la proiectul Chandra Sonification al NASA.

Aceste imagini incredibile prezintă frumusețea și minunea universului nostru și servesc drept mărturie pentru priceperea și pasiunea fotografilor amatori din spațiu din întreaga lume.

Surse: site-ul web al Fotografului Astronom al Anului