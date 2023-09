Viitorul explorării spațiale: o conversație cu Eric Ianson de la NASA

By

Într-o prelegere viitoare intitulată „Planete și asteroizi și luni... oh!“, Eric Ianson, director adjunct al Diviziei de Științe Planetare de la sediul NASA, va discuta despre cele mai recente și mai interesante eforturi ale NASA în explorarea spațiului. Aceasta include colectarea de mostre de pe suprafața lui Marte, o demonstrație de apărare planetară prin prăbușirea intenționată a unei nave spațiale într-un asteroid și explorarea lunii Europa a lui Jupiter și a oceanului său acoperit de gheață.

Etapele la care tinerii se pot aștepta să fie martori în timpul vieții lor în domeniul explorării spațiului sunt greu de prezis, deoarece tehnologia evoluează rapid și interesele se schimbă. Cu toate acestea, există anumite tendințe care pot fi identificate. Întoarcerea oamenilor pe Lună și eventuala aterizare a astronauților pe Marte sunt la orizont. Misiunile robotizate pe diferite planete, luni și corpuri mici din sistemul solar vor continua, cu accent pe destinații precum Europa, luna lui Jupiter, Titan, luna lui Saturn și Uranus. Vor exista, de asemenea, progrese în identificarea lumilor locuibile din afara sistemului nostru solar.

Rolul NASA în realizarea următoarelor mari descoperiri spațiale este vital, chiar dacă companiile private precum SpaceX joacă un rol din ce în ce mai important în călătoriile în spațiu. În timp ce companiile private au o motivație de afaceri, NASA este finanțată pentru a atinge obiective specifice de știință, explorare sau tehnologie. Colaborările cu industria sunt obișnuite, dar există cazuri în care NASA dezvoltă instrumente specializate sau nave spațiale interne, cum ar fi roverele Marte și sonda spațială Europa Clipper.

Realizarea recentă a programului spațial al Indiei de aterizare pe polul sud al Lunii este lăudabilă. NASA apreciază colaborarea internațională și recunoaște importanța partajării datelor misiunii în beneficiul descoperirii științifice. Ei își încurajează colegii internaționali să facă același lucru, promovând explorarea pașnică a spațiului.

Când a fost întrebat despre filmul sau serialul său TV preferat despre spațiu sau explorarea spațiului, Eric Ianson a menționat mai multe favorite, inclusiv „Apollo 13”, „The Martian” și „Imperiul Strikes Back”. Cu toate acestea, în cele din urmă, el a ales „The Right Stuff” ca alegere de top. Filmul descrie povestea astronauților originali Mercur Seven și surprinde imaginația și provocările călătoriei în spațiu într-o perioadă în care trecea de la science fiction la realitate.

Conferința lui Eric Ianson Wilder Penfield este programată pentru 13 noiembrie, la ora 4, în Amfiteatrul Jeanne Timmins al lui Neuro.

Definiție:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, agenția spațială civilă a Statelor Unite responsabilă de explorarea și cercetarea spațială a națiunii.

Mars Exploration Program – Un program NASA axat pe explorarea planetei Marte, inclusiv studiul climei planetei, geologiei și potențialul de susținere a vieții.

Programul de sisteme de energie cu radioizotopi – Un program NASA care dezvoltă și menține utilizarea sistemelor de energie cu radioizotopi, care furnizează energie electrică pentru misiunile în spațiul adânc folosind căldura generată din degradarea izotopilor radioactivi.

Apărare planetară – Studiul și dezvoltarea metodelor de a proteja Pământul de eventualele evenimente de impact ale asteroizilor sau cometelor.

Europa – Una dintre lunile lui Jupiter despre care se crede că are un ocean de apă lichidă sub suprafața crustei sale înghețate.

Servicii de încărcare utilă lunară comercială – Un program care își propune să livreze misiuni științifice și tehnologice pe Lună prin parteneriate cu companii comerciale.

Perseverance Rover – O misiune NASA pe Marte care urmărește să exploreze locuibilitatea planetei, să caute semne de viață antică și să colecteze mostre pentru o potențială întoarcere pe Pământ.

Telescopul spațial James Webb – Un viitor telescop spațial care urmează să fie lansat în 2021, conceput pentru a fi cel mai puternic telescop spațial construit vreodată.

Programul Artemis – Un program NASA care urmărește să aterizeze „prima femeie și următorul bărbat” pe Lună până în 2024.

