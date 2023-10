Explorarea rolului intermediarilor de inovare în modelarea viitorului biologiei ingineriei activate de IA

Cercetătorii de la Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) de la AMBS au efectuat recent un studiu intitulat „Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology”, care examinează rolul important. a intermediarilor de inovare în influenţarea ecosistemelor inovatoare.

Studiul se concentrează pe domeniul emergent al biologiei ingineriei activate de AI (AI-EB) și implicațiile sale în era digitală. Această fuziune a tehnologiilor ridică nu numai întrebări științifice, ci și preocupări etice, sociale și economice. Pentru a aborda aceste probleme complexe, cercetătorii s-au angajat cu diverse părți interesate profund implicate în domeniul inovației AI-EB.

În centrul acestui studiu se află ancheta asupra modului în care intermediarii de inovare, jucători cheie în ecosistemul inovației, iau în considerare obiectivele societale și de mediu alături de obiectivele economice. În timp ce orientările pentru inovare responsabilă încurajează acest echilibru, constatările arată că intermediarii de inovare din domeniul biologiei ingineriei tind să acorde prioritate metodelor tradiționale de extindere și comercializare.

Cercetarea este de așteptat să aibă un impact semnificativ asupra dezvoltării intermediarilor de inovare și managementului cercetării în domeniul AI-EB. Autorii susțin că o abordare holistică care ia în considerare atât implicațiile societale, cât și cele de mediu ale AI-EB, pe lângă comercializare, este crucială pentru a valorifica pe deplin potențialul acestei tehnologii emergente.

Acest studiu pune în lumină importanța intermediarilor de inovare în modelarea viitorului biologiei ingineriei bazate pe inteligența artificială. Subliniază necesitatea unei abordări conștiincioase care să echilibreze considerațiile economice, sociale și de mediu pentru a maximiza beneficiile acestei tehnologii transformatoare.

Sursa: Claire Holland et al, Innovation intermediaries at the convergence of digital technologies, sustainability, and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Universitatea din Manchester)