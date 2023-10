Cercetătorii dezvoltă ceramică mai rezistentă, cu rezistență sporită la crăpare

By

Cercetătorii de la Universitatea din California din San Diego au făcut o descoperire în dezvoltarea ceramicii prin crearea de materiale care sunt mai dure și mai rezistente la crăpare. Folosind o combinație de atomi de metal cu un număr mai mare de electroni de valență în învelișul lor exterior, cercetătorii au găsit o modalitate de a crește capacitatea ceramicii de a gestiona niveluri mai mari de forță și stres.

Ceramica este cunoscută pentru proprietățile lor excepționale, cum ar fi capacitatea de a rezista la temperaturi ridicate, de a rezista la coroziune și uzură și de a menține un profil ușor. Aceste caracteristici fac ceramica potrivită pentru diverse aplicații, inclusiv componente aerospațiale și acoperiri de protecție. Cu toate acestea, fragilitatea lor a fost întotdeauna un dezavantaj major, deoarece sunt predispuse la rupere sub stres.

Oamenii de știință și-au concentrat studiul pe o clasă de ceramică numită carburi cu entropie mare, care au structuri atomice dezordonate formate din atomi de carbon legați cu mai multe elemente metalice din coloanele a patra, a cincea și a șasea ale tabelului periodic. S-a descoperit că metalele din coloana a cincea și a șasea, cum ar fi titanul, niobiul și wolfram, au fost cruciale în sporirea durității ceramicii datorită numărului lor mai mare de electroni de valență.

Electronii de valență sunt electroni care se găsesc în învelișul cel mai exterior al unui atom, care participă la legarea cu alți atomi. Folosind metale cu mai mulți electroni de valență, cercetătorii au reușit să îmbunătățească rezistența ceramicii la fisurare sub sarcini mecanice și solicitări. Ceramica a prezentat un comportament mai ductil, similar cu metalele, ceea ce înseamnă că ar putea suferi mai multe deformari înainte de a se rupe.

Prin simulări computaționale și fabricare și testare experimentală, echipa a identificat două carburi cu entropie mare care au arătat o rezistență excepțională la fisurare. Aceste materiale au putut să se deformeze sau să se întindă atunci când sunt supuse unei sarcini mecanice sau solicitări, mai degrabă decât să prezinte răspunsul fragil tipic al ceramicii. Legăturile din interiorul materialelor s-au reorganizat pentru a acoperi deschiderile de dimensiunea unui atom care s-au format pe măsură ce materialele au fost perforate sau smulse, inhibând formarea fisurilor.

Provocarea acum este de a extinde producția acestor ceramice dure pentru aplicații comerciale. Această descoperire are potențialul de a revoluționa diverse industrii care se bazează pe materiale ceramice de înaltă performanță, de la aerospațial la biomedical. Duritatea sporită a ceramicii deschide, de asemenea, uși pentru aplicații extreme, cum ar fi marginile de față pentru vehiculele hipersonice, unde pot proteja componentele vitale și permite vehiculelor să reziste mai bine zborurilor supersonice.

Această lucrare a fost susținută de Consiliul de Cercetare Suedez, Centrul de competențe Funcționale Materiale la scară nanometrică, Fundația Olle Engkvist, Centrul de Cercetare a Materialelor al Departamentului de NanoInginerie al UC San Diego, Programul de burse pentru absolvenți de știință și inginerie a apărării naționale, Fundația ARCS și Grupul Oerlikon.

