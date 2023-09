Exoplaneta ultradensă Gliese 367 b

Descoperirea exoplanetelor ne-a aprofundat înțelegerea universului și a pus în discuție teoriile noastre existente despre formarea planetară. Dintre numeroasele exoplanete catalogate, Gliese 367 b, cunoscută și sub numele de Tahay, se remarcă ca o ciudată. Este clasificată ca o planetă cu perioadă ultrascurtă (USP) datorită perioadei sale orbitale extrem de scurte de doar 7.7 ore. Ceea ce îl face pe Gliese 367 b și mai intrigant este compoziția sa ultra-densă, cu o densitate aproape de două ori mai mare decât cea a Pământului.

Elisa Goffo, autorul principal al unui studiu recent realizat la Universitatea din Torino, compară Gliese 367 b cu o planetă asemănătoare Pământului, cu mantaua stâncoasă dezbrăcată. Acest lucru sugerează că planeta este compusă în principal din fier. Cercetarea, intitulată „Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Additional Low-mass Planets at 11.5 and 34 Days”, nu numai că rafinează măsurătorile masei lui Gliese 367 b și raza dar dezvăluie și prezența a două planete frați.

Descoperirea lui Gliese 367 b a fost făcută folosind date de la Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) în 2021. Cu toate acestea, studiul recent a folosit spectrograful HARPS (High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) de la Observatorul European de Sud pentru a obține măsurători mai precise. . Cercetătorii au descoperit că Gliese 367 b are o rază de 70% din cea a Pământului și o masă de 63% din cea a Pământului, ceea ce îl face de două ori mai dens decât planeta noastră.

Densitatea neobișnuită a lui Gliese 367 b sugerează că este probabil nucleul unei planete cândva mai mare, care și-a pierdut mantaua stâncoasă printr-un eveniment catastrofal sau prin ciocniri cu alte protoplanete în timpul formării sale. O altă posibilitate este ca Gliese 367 b să fie rămășița unui gigant gazos care a migrat aproape de steaua sa, ducând la îndepărtarea atmosferei sale.

Studiul a dezvăluit, de asemenea, existența a două planete suplimentare în sistem, Gliese 367 c și d, ceea ce susține și mai mult ideea că planetele din perioada ultrascurtă se găsesc adesea în sisteme cu mai multe planete. Aceste planete însoțitoare, deși orbitează aproape de stele precum Gliese 367 b, au mase mai mici. Prezența planetelor frați oferă indicii importante pentru înțelegerea procesului de formare a lui Gliese 367 b.

Cercetările efectuate de Goffo și colegii ei contribuie la cunoașterea noastră despre exoplanete și gama variată de compoziții planetare găsite în univers. Descoperirile acestui studiu au implicații pentru înțelegerea noastră a formării planetare și a scenariilor potențiale de formare care au dat naștere planetei ciudate ultra-dense Gliese 367 b.

