Dansul complicat între sistemele nervoase și imunitare: perspective din axa neuro-imunitară

În ciuda faptului că sunt entități distincte, sistemele nervos și imunitar au o relație complicată de interdependență. Acest dans complex între cele două sisteme, cunoscut sub numele de axa neuro-imunitară, joacă un rol crucial în orchestrarea diferitelor procese fiziologice din creier, piele și tractul gastrointestinal. Comunicarea dintre celulele acestor sisteme i-a fascinat pe oameni de știință precum Isaac Chiu, imunobiolog la Harvard Medical School.

Cercetarea lui Chiu s-a concentrat pe descoperirea interacțiunilor complexe dintre celulele T, microglia și bacterii în contextul neurodegenerării, infecțiilor bacteriene ale pielii și infecțiilor microbiene, cum ar fi meningita, antraxul și colita. Descoperirile sale au aruncat lumină asupra mecanismelor noi de durere și inflamație, dezvăluind rolul neuronilor, celulelor imune și microbilor în aceste procese.

Durerea, o capacitate fundamentală a organismului de a simți pericolul, este strâns asociată cu sistemul imunitar. Neuronii nociceptori, care sunt responsabili pentru medierea durerii, interacționează cu celulele imune prin diafonie bidirecțională. Celulele imune produc substanțe care pot afecta direct nervii, făcându-i mai sensibili la durere. La rândul lor, nociceptorii stochează neuropeptide pe care celulele imune le pot simți, influențându-le comportamentul.

Echipa de cercetare a lui Chiu s-a concentrat pe neuropeptide precum peptida legată de gena calcitoninei (CGRP) și interacțiunea lor cu celulele imune, în special macrofagele, neutrofilele, monocitele, celulele T și celulele B. Echipa a descoperit că interacțiunile dintre aceste neuropeptide și receptorii celulelor imune pot afecta producția de citokine, polarizarea macrofagelor, recrutarea neutrofilelor și răspunsurile celulelor T. Aceste neuropeptide joacă roluri puternice de reglare în imunitate.

În contextul infecțiilor microbiene, echipa lui Chiu a descoperit perspective fascinante asupra modului în care fibrele dureroase pot fi deturnate de bacterii. De exemplu, în meningita cauzată de Streptococcus pneumoniae și Streptococcus agalactiae, acești agenți patogeni activează neuronii nociceptori printr-o toxină care formează pori numită pneumolizină. Această activare are ca rezultat producerea de CGRP, care, la rândul său, suprimă producția de citokine protectoare de către macrofage, permițând bacteriilor să supraviețuiască și să invadeze creierul mai ușor.

Prin cercetările lor, Chiu și echipa sa au reușit să manipuleze axa neuro-imună pe modele animale pentru a spori capacitatea sistemului imunitar de a lupta împotriva infecțiilor bacteriene precum meningita. Prin țintirea interacțiunilor moleculare specifice și folosind abordări in vivo și in vitro, aceștia au obținut informații despre interacțiunea complexă dintre neuroni, celulele imune și microbi.

Această cercetare are implicații semnificative pentru strategiile terapeutice. Prin țintirea căilor durerii, cum ar fi blocarea CGRP, ar putea fi posibilă îmbunătățirea răspunsurilor imune împotriva infecțiilor. Înțelegerea axei neuro-imunitare deschide un domeniu complet nou de posibilități pentru tratarea diferitelor boli și infecții.

