Strămoșii crocodilienilor au îmbătrânit încet

Un nou studiu publicat în Current Biology dezvăluie că strămoșii crocodililor antici, cunoscuți sub numele de crocodilomorfi, au crescut mai lent în comparație cu alte reptile mari, cum ar fi dinozaurii. Cercetătorii au examinat structura internă a oaselor fosile de la crocodilomorfi vechi de 200 de milioane de ani găsite în Africa de Sud și au descoperit că rata lor de creștere a fost similară cu cea a descendenților lor moderni. Acest lucru provoacă credința existentă că creșterea lentă observată la crocodilii vii este rezultatul stilului lor de viață sedentar, semiacvatic.

Studiul a examinat, de asemenea, fosilele unui strămoș crocodilian gigantic recent descoperit, care a trăit acum 210 milioane de ani. Aceste fosile au fost găsite în satul Qhemegha, Africa de Sud. Studiind caracteristicile acestor oase antice, cum ar fi creșterea anuală și țesutul osos, cercetătorii au stabilit că noua specie a crescut mai lent decât alte reptile mari ale vremii sale. Ei au descoperit, de asemenea, că această strategie de creștere lentă a persistat de-a lungul evoluției crocodilomorfilor, speciile mai recente decelerând și mai mult creșterea.

Interesant este că cercetătorii sugerează că strategia de creștere lentă a jucat un rol semnificativ în supraviețuirea crocodilomorfilor în timpul unui eveniment de extincție în masă la sfârșitul perioadei triasice. În timp ce se crede că dinozaurii au supraviețuit extincției crescând rapid, crocodilomorfii cu creștere mai lentă au reușit să supraviețuiască și să prospere după eveniment. Această diferență puternică în strategiile de creștere a condus în cele din urmă la divergența dintre crocodilieni și păsări, rudele lor cele mai apropiate în viață.

Aceste descoperiri oferă perspective asupra istoriei evolutive a crocodilienilor și aruncă lumină asupra factorilor care le-au modelat ratele de creștere. Cercetările ulterioare în acest domeniu vor contribui la înțelegerea noastră a modului în care diferitele specii se adaptează și evoluează în timp.

