Celulele umane urmează un model de dimensiune și număr

Într-un studiu recent publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii de la Universitatea McGill au descoperit un model fascinant în celulele umane care pare să urmeze o simetrie matematică consistentă în întregul organism. Studiul dezvăluie o relație inversă între dimensiunea celulelor și numărul, sugerând un compromis între aceste variabile.

Dimensiunea și numărul celulelor joacă un rol crucial în creșterea și funcționarea corpului uman. Cu toate acestea, până acum, niciun studiu cuprinzător nu a examinat relația dintre acești factori în întregul organism uman. Pentru a umple acest gol, echipa de cercetare a compilat date din peste 1,500 de surse publicate pentru a crea un set de date detaliat privind dimensiunea celulelor și numărul de celule principale.

Concluziile studiului arată că, pe măsură ce dimensiunea celulelor crește, numărul de celule scade și invers. Aceasta înseamnă că celulele dintr-o anumită clasă de mărime contribuie în mod egal la biomasa celulară totală a corpului. Relația dintre dimensiunea celulelor și numărul de celule este valabilă pentru diferite tipuri de celule și clase de mărime, indicând un model consistent de homeostazie.

Cercetătorii estimează că un bărbat are aproximativ 36 de trilioane de celule în corpul lor, în timp ce femelele au aproximativ 28 de trilioane de celule, iar un copil de zece ani are aproximativ 17 trilioane de celule. Distribuția biomasei celulare este dominată de celulele musculare și adipoase, în timp ce globulele roșii, trombocitele și globulele albe au o influență semnificativă asupra numărului de celule.

Interesant este că fiecare tip de celulă menține o gamă caracteristică de dimensiuni care rămâne uniformă pe parcursul dezvoltării unui individ. Acest model este consecvent pentru speciile de mamifere, sugerând un principiu fundamental al biologiei celulare.

În general, această cercetare aruncă lumină asupra relației complicate dintre dimensiunea celulelor și numărul din corpul uman. Descoperirile oferă perspective valoroase asupra dezvoltării și funcționării celulelor, deschizând noi căi de explorare ulterioară în domeniul biologiei.

