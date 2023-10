O nouă cercetare arată că stratul glaciar al Groenlandei este în pericol de prag critic

Potrivit unei noi cercetări publicate în revista Nature, calota de gheață din Groenlanda se apropie de un prag critic care ar putea declanșa topirea fugitivă. Cu toate acestea, studiul sugerează, de asemenea, că dacă temperaturile sunt reduse suficient de repede, calota de gheață ar putea reveni la o stare stabilă. Acest lucru evidențiază importanța limitării încălzirii globale la 1.5 grade Celsius sau mai jos.

Calota de gheață a Groenlandei este unul dintre multele puncte de răsturnare potențiale ale climei de care sunt îngrijorați oamenii de știință. Depășirea acestui prag, chiar și temporară, ar putea duce la o creștere a nivelului mării de câțiva metri. Cu toate acestea, studiul indică faptul că poate exista o fereastră de aproximativ 100 de ani sau mai mult pentru a se răci și a evita buclele de feedback ireversibile care ar intensifica topirea.

În timp ce dimensiunea calotei de gheață Groenlandei oferă omenirii ceva timp pentru a se adapta, topirea completă ar duce la o creștere a nivelului mării cu peste 7 metri. Remodelarea liniilor de coastă și a societăților ar avea loc pe parcursul a sute sau, eventual, mii de ani. Prin urmare, sunt necesare măsuri urgente pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a limita încălzirea globală.

The findings of the study align with previous research and modeling of the Greenland ice sheet. Even if there is a temporary overshoot in temperature, the ability to quickly stabilize and reverse the effects highlights the importance of climate action. Every tenth of a degree matters in reducing greenhouse gas emissions and mitigating the impacts of sea level rise.

Calota de gheață a Groenlandei a pierdut în mod constant din masă din 1998 din cauza aisbergurilor care se îndreaptă în ocean și a topirii suprafeței pe timp de vară. În ultimii 20 de ani, a pierdut aproximativ 3.4 piscine olimpice de apă dulce în fiecare secundă. Peste 20% din creșterea nivelului mării la nivel mondial din 2002 a fost atribuită topirii calotei de gheață din Groenlanda.

Abordarea schimbărilor climatice acum va contribui la reducerea consecințelor pe termen lung ale creșterii nivelului mării și va proteja generațiile viitoare de eroziunea de coastă, inundații și alte probleme asociate.

