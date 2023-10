„Marele Zid Verde” din China creează un rezervor semnificativ de carbon, arată un studiu

By

Programul de împădurire din trei norduri (TNAP) al Chinei, cunoscut și sub numele de „Marele Zid Verde”, a avut succes în combaterea deșertificării și îmbunătățirea mediului. Un studiu recent publicat în Ecological Processes, realizat de oamenii de știință chinezi de la Institutul de Ecologie Aplicată al Academiei Chineze de Științe, dezvăluie că TNAP a creat și un absorbant substanțial de carbon.

TNAP, inițiat în 1978, este cel mai mare proiect de restaurare ecologică la nivel global și se întinde pe regiunile aride și semi-aride din nord-estul, nord-centrul și nord-vestul Chinei. Folosind imagini de teledetecție, precum și observații de teren și date din inventarul forestier național, cercetătorii au estimat creșterea stocurilor de carbon din biomasă, sol și „efectul ecologic al carbonului”, care se referă la captarea carbonului rezultată din pierderea redusă de sol din cauza împăduririi. .

Studiul a constatat că suprafața totală împădurită din zonele proiectului TNAP a crescut de la aproximativ 221,000 de kilometri pătrați în 1978 la aproximativ 379,000 de kilometri pătrați în 2017. În ultimele patru decenii, TNAP a contribuit la un absorbant de carbon de 47.06 milioane de tone de carbon per fiecare. an. În plus, absorbția de carbon din biomasa supraterană și subterană a crescut de la 0.843 miliarde de tone în 1978 la 2.08 miliarde de tone în 2017.

Cercetătorii subliniază importanța „carbonului cu efect ecologic”, care a reprezentat aproximativ 16% din creșterea totală a absorbantului de carbon. Acest lucru sugerează că efectele ecologice joacă un rol critic în determinarea distribuției stocurilor de carbon în pădurile protejate. Studiul subliniază că atunci când se estimează absorbanele de carbon și se dezvoltă modele legate de carbon, beneficiile de captare a carbonului din efectele ecologice ale împăduririi nu trebuie trecute cu vederea.

Această cercetare oferă un punct de referință pentru evaluarea valorii proiectelor naționale de restaurare ecologică în ceea ce privește capacitatea absorbantului de carbon și evaluarea funcției ecosistemului. Demonstrează impactul semnificativ al „Marele Zid Verde” al Chinei nu numai în îmbunătățirea mediului, ci și în atenuarea emisiilor de dioxid de carbon.

