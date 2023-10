Noua descoperire: Dezvăluirea secretelor aterizării pe Lună

By

Când aterizarea Vikram de la Chandrayaan-3 a aterizat pe suprafața Lunii pe 23 august, a avut loc un eveniment remarcabil. Pe măsură ce a coborât și a intrat în contact cu solul lunar, o cantitate semnificativă de material lunar a fost aruncată în spațiu, rezultând un fenomen izbitor cunoscut sub numele de „aureola ejecta”.

Oamenii de știință de la Organizația Indiană de Cercetare Spațială (ISRO) au estimat că aproximativ 2.06 tone de epi-regolit lunar, care se referă la suprafața superioară a solului lunar sau regolitul, au fost expulzate din locul de aterizare pe o suprafață de 108.4 m². Această descoperire captivantă, documentată în Journal of the Indian Society of Remote Sensing, oferă perspective valoroase asupra comportamentului materialelor lunare în timpul evenimentelor de aterizare și deschide calea pentru cercetări ulterioare asupra geologiei lunare.

Pentru a investiga acest fenomen, oamenii de știință au apelat la camera de înaltă rezoluție Orbiter (OHRC) de la bordul orbiterului Chandrayaan-2. Comparând imaginile pancromatice detaliate capturate înainte și după aterizarea lui Vikram, ei au reușit să caracterizeze fascinantul „aureolă ejectată”. Acest petic luminos neregulat a înconjurat landerul, dezvăluind dinamica fascinantă implicată în aterizările lunare.

Descoperirile aruncă lumină asupra forțelor și mecanismelor aflate în joc în timpul procesului de aterizare, oferind oamenilor de știință o înțelegere mai profundă a impactului aterizatoarelor lunare asupra suprafeței lunare. În plus, oamenii de știință au estimat cantitatea de epiregolit lunar ejectat folosind relații empirice, adăugând la cunoștințele noastre despre cantitățile și comportamentul materialelor lunare în astfel de evenimente.

Această nouă descoperire marchează o piatră de hotar semnificativă în explorarea lunii, oferind o perspectivă nouă asupra interacțiunii dintre navele spațiale și suprafața Lunii. Ne deschide căi interesante pentru studii viitoare, propulsând înțelegerea noastră a geologiei Lunii și deschizând calea pentru misiuni lunare mai avansate.

Ce este un „halo de ejecta”?

Un „halo de ejecta” se referă la zona luminoasă anormală creată în jurul unui aterizare lunar la impactul cu suprafața lunii, cauzată de ejectarea materialului lunar.

Ce este epi-regolitul lunar?

Epi-regolitul lunar se referă la stratul superior de sol sau regolitul găsit pe suprafața Lunii.

Cum a fost studiat „aureola ejectată”?

Oamenii de știință au folosit camera de înaltă rezoluție Orbiter (OHRC) la bordul orbiterului Chandrayaan-2 pentru a captura imagini de înaltă rezoluție înainte și după aterizare, permițând analiza detaliată a „haloului ejectat”.

Ce impact are această descoperire asupra explorării lunare?

Această descoperire oferă informații valoroase asupra comportamentului materialelor lunare în timpul aterizării și ne îmbunătățește înțelegerea forțelor și dinamicii implicate. Deschide noi căi pentru cercetare și progrese în geologia lunară și planificarea misiunilor.