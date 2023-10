Cercetătorii descoperă impactul spinului nuclear asupra proceselor biologice

Oamenii de știință de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, în colaborare cu alte instituții, au făcut o descoperire revoluționară despre rolul spinului nuclear în procesele biologice. Această descoperire provoacă ipotezele anterioare și are potențialul de a revoluționa domenii precum biotehnologia, biologia cuantică, separarea izotopilor și tehnologia rezonanței magnetice nucleare (RMN).

În mod tradițional, se credea că spinul nuclear nu a avut nicio influență asupra activităților biologice. Cu toate acestea, cercetări recente au arătat că anumiți izotopi, cum ar fi izotopii stabili de oxigen, se comportă diferit datorită spinului lor nuclear. Echipa de cercetători s-a concentrat în mod special pe dinamica oxigenului în mediile chirale, unde au descoperit că spinul nuclear îi afectează în mod semnificativ transportul.

Studiul, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, are implicații ample. Ar putea duce la progrese în separarea controlată a izotopilor, permițând procese mai eficiente. În plus, ar putea revoluționa tehnologia RMN, oferind noi posibilități pentru imagistica medicală și tehnici de diagnostic.

Profesorul Yossi Paltiel, cercetătorul principal, și-a exprimat entuziasmul cu privire la semnificația acestor descoperiri. El a subliniat rolul spinului nuclear în procesele biologice și a sugerat că manipularea acestuia ar putea duce la aplicații inovatoare în biotehnologie și biologia cuantică.

Studiul explorează în continuare legătura dintre efectele cuantice și procesele biologice. Forma unică a moleculelor chirale din organismele vii este influențată de mecanica cuantică, în special de o proprietate numită spin. Moleculele chirale pot interacționa diferit cu particulele în funcție de spinul lor, creând ceea ce este cunoscut sub numele de selectivitate de spin indusă chiral (CISS).

Cercetătorii au efectuat experimente cu particule de apă cu diferite rotații, constatând că spinul influențează modul în care apa se comportă în celule. Afectează viteza cu care apa pătrunde în celule și provoacă reacții unice atunci când sunt prezente molecule chirale.

Înțelegerea și controlul spinului ar putea avea un impact profund asupra înțelegerii noastre a proceselor biologice și ar putea duce la noi progrese în diferite domenii. Această descoperire evidențiază importanța cercetărilor ulterioare privind rolul spinului nuclear în organismele vii.

În general, acest studiu aruncă lumină asupra impactului semnificativ al spinului nuclear asupra proceselor biologice, în special asupra dinamicii oxigenului în mediile chirale. Contestă credințele de lungă durată și deschide posibilități interesante pentru progrese în biotehnologie, biologia cuantică, separarea izotopilor și tehnologia RMN.

