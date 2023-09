Relația dintre microbii intestinali și sănătatea scheletului

Un nou studiu publicat în Frontiers in Endocrinology sugerează că anumiți microbi intestinali pot juca un rol în sănătatea scheletului. Denumit „osteomicrobiologie”, acest domeniu în curs de dezvoltare își propune să înțeleagă legătura dintre microbiomul intestinal și sănătatea oaselor, ceea ce poate duce la intervenții care îmbunătățesc densitatea osoasă.

Studiul, condus de cercetători de la Hebrew SeniorLife și de la Marcus Institute for Aging Research, a folosit date din studiul Framingham Third Generation și din studiul Osteoporotic fractures in Men. Analizând imagini de înaltă rezoluție ale brațului și piciorului, cercetătorii au căutat să identifice factorii care ar putea fi modificați pentru a promova sănătatea scheletului.

Descoperirile au arătat că două tipuri specifice de bacterii, Akkermansia și bacteria Clostridiales DTU089, au fost asociate cu efecte negative asupra sănătății oaselor la adulții în vârstă. Akkermansia a fost anterior legată de obezitate, în timp ce DTU089 a fost găsit mai frecvent la persoanele cu activitate fizică și aport de proteine ​​​​mai scăzute. Acest lucru este semnificativ deoarece se știe că aportul de proteine ​​​​și activitatea fizică afectează sănătatea scheletului.

Studiul a evidențiat, de asemenea, modele care sugerează că anumiți microbi ar putea influența schimbările în dimensiunea oaselor pe măsură ce indivizii îmbătrânesc. Cu toate acestea, nu este încă clar dacă aceste organisme bacteriene au un impact direct asupra sănătății scheletice. Vor fi necesare studii viitoare pentru a obține o înțelegere mai profundă a relației dintre speciile bacteriene specifice și integritatea scheletului.

Dacă sunt confirmate de cercetări suplimentare, aceste cunoștințe ar putea deschide ușa către intervenții care vizează microbiomul intestinal pentru a îmbunătăți sănătatea oaselor. De exemplu, identificarea căilor funcționale influențate de aceste bacterii poate oferi perspective asupra mecanismelor de bază care influențează sănătatea scheletului.

Colaboratori din diverse instituții, inclusiv Harvard TH Chan School of Public Health, Oregon Health and Sciences University, BIDMC, Minneapolis și Palo Alto VA Health Care System, University of Minnesota, University of Pittsburgh, Stanford University și Emory University, au contribuit la această retrospectivă studiu de cohortă.

Sursa:

– Okoro, PC și colab. (2023) Un studiu în două cohorte privind asocierea dintre microbiota intestinală și densitatea osoasă, microarhitectura și rezistența. Frontiere în endocrinologie. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.