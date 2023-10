Experimentul NA64 descoperă o descoperire în căutarea materiei întunecate

Experimentul NA64 de la CERN face progrese semnificative în căutarea materiei întunecate, în special în cadrul modelelor de materie întunecată termică care implică particule sub-GeV. Într-o publicație recentă în APS Physical Review Letters, experimentul a dezvăluit o descoperire revoluționară: identificarea unei interacțiuni mediate de evazivul foton întunecat A0.

Materia întunecată, o entitate invizibilă care constituie o parte semnificativă din masa universului, rămâne un puzzle misterios în domeniul științei. Modelele de materie întunecată termică, în special cele care prezintă particule sub-GeV, au apărut ca candidați convingătoare în încercarea de a dezlega această enigmă.

Conform acestor modele, materia întunecată și materia obișnuită au fost cândva în echilibru termic, neutralizându-se reciproc la rate echivalente. Cu toate acestea, pe măsură ce universul s-a extins și s-a răcit, acest echilibru a fost perturbat, lăsând în urmă o rămășiță de densitate a materiei întunecate. Pentru a înțelege mai bine această situație, este necesară o nouă formă de interacțiune care conectează materia întunecată și particulele model standard.

În centrul acestei interacțiuni se află fotonul întunecat A0, care servește ca mediator între materia întunecată χ și materia obișnuită. Interacțiunea este dependentă de termenul de amestec cinetic (ϵ/2)F0μνFμν, unde Fμν și F0μν reprezintă tensorii de tensiune ai câmpurilor de fotoni și fotoni întunecați, iar ϵ reprezintă puterea de amestecare.

Fotonul întunecat A0, asociat cu grupul de măsurare UD(1) spart spontan, are o putere de cuplare întunecată eD. Această cuplare este exprimată ca Lint = -eDA0μJμD, cu JD reprezentând curentul de materie întunecată. În plus, termenul de amestecare generează o interacțiune Lint = ϵeA0μJμem între A0 și curentul electromagnetic Jμem, unde e reprezintă cuplajul electromagnetic.

Înțelegerea acestor conexiuni complicate este crucială, deoarece ele formează fundația pentru dezvăluirea misterelor materiei întunecate și a interacțiunii sale cu modelul standard al fizicii particulelor.

Pentru a naviga în complexitatea modelelor termice scalare și fermionice ale materiei întunecate, cercetătorii trebuie să studieze cu meticulozitate spațiul parametrilor. Aceasta presupune explorarea existenței prezise a particulelor sub-GeV χ, care pot lua diferite forme: particule scalare, Majorana sau pseudo-Dirac, toate cuplate la fotonul întunecat A0.

Determinarea valorilor parametrilor care definesc secțiunea transversală de anihilare, densitatea materiei întunecate relicve și puterea de cuplare întunecată αD este esențială în această explorare. Acești parametri oferă informații despre interacțiunea dintre amestecul fotonului întunecat ϵ și cuplarea αD, aruncând lumină asupra naturii materiei întunecate.

Experimentul NA64 de la CERN este în fruntea căutării materiei întunecate sub-GeV. Prin ciocniri între electroni de 100 GeV și o țintă activă, acest experiment își propune să descopere secretele materiei întunecate sub-GeV. Configurația experimentală include contoare cu scintilatoare, un spectrometru magnetic, calorimetre și diverse detectoare concepute pentru a identifica și caracteriza particulele.

Spectrometrul magnetic este o componentă cheie care permite reconstrucția precisă a impulsului electronului intrat cu o precizie impresionantă de 1%. Combinat cu detectoare precum Micromegas și camere cu tuburi de paie, experimentul oferă o înțelegere cuprinzătoare a interacțiunilor particulelor.

Cu toate acestea, urmărirea materiei întunecate sub-GeV vine cu provocări, în special în tratarea semnalelor de fundal care pot ascunde descoperirile dorite. Aceste surse de fundal includ pierderi de dimuoni, μ, π confundate, dezintegrari K, evadarea neutrelor și trecerea hadronilor neutri. Cercetătorii folosesc tehnici inovatoare pentru a atenua aceste semnale de fundal, folosind criterii de selecție susținute de simulări și analize de date pentru a identifica și respinge semnalele nedorite.

Analiza statistică joacă un rol vital în căutarea înțelegerii materiei întunecate. Prin tehnici avansate, cercetătorii au determinat limite superioare ale puterii de amestecare ϵ, aducând la lumină informații valoroase. Rezultatele experimentului NA64 au stabilit limite de excludere a nivelului de încredere de 90% pentru ϵ, dezvăluind relația complicată dintre ϵ și masa A0. Aceste rezultate au potențialul de a remodela înțelegerea noastră despre materia întunecată, deschizând noi căi de explorare și cercetare.

Implicațiile descoperirilor experimentului NA64 se extind dincolo de laborator, oferind constrângeri asupra modelelor de materie întunecată termică. Planurile parametrilor pentru particulele de materie întunecată de masă mică (y; mχ) și (αD; mχ) oferă perspective asupra provocărilor cu care se confruntă anumite scenarii de materie întunecată și motivează explorarea ulterioară.

Cu fiecare descoperire, ne apropiem de dezlegarea enigma materiei întunecate și de a obține o înțelegere mai profundă a universului.

Sursa:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) „Search for Light Dark matter with NA64 at CERN”, Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.