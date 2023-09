Larvele Caddisfly construiesc carcase de rocă complicate pentru protecție și supraviețuire

By

Caddisflies sunt creaturi fascinante care locuiesc în pâraie și servesc drept hrană preferată pentru păstrăv. Aceste insecte au un mod interesant de a se proteja pe ei înșiși și larvele lor de prădători și de goana pârâului. Ei construiesc carcase complicate din pietre minuscule găsite în albia pârâului.

Fotograful Sheryl R. Garrison a surprins o imagine uimitoare a unei carcase de caddisfly în Parcul Național Lacurile Waterton din Alberta, Canada. Carcasa a fost construită de larva de zbură, folosind mătase și roci provenite din mediul înconjurător. Servește ca un adăpost portabil până când larva se pupă.

În timp ce studii recente au arătat dovezi de microplastice în unele carcase, carcasa capturată de Sheryl a apărut dintr-un pârâu de munte din Munții Stâncoși. A fost construit folosind o varietate de roci, cum ar fi argilita, calcar, dolomita și roci magmatice.

Structura carcasei caddisfly este esențială pentru supraviețuirea insectei acvatice. Larvele secretă un adeziv remarcabil cunoscut sub numele de „mătase” dintr-o glandă de sub bărbie. Acest adeziv acționează ca o bandă cu două fețe, lipând pietrele împreună pentru a crea o casă de piatră de protecție sub apă.

Ceea ce face ca matasea caddisfly și mai remarcabilă este capacitatea sa de a adera roci chiar și sub apă. Oamenii de știință sunt intrigați de această proprietate unică și de potențialele aplicații pe care le-ar putea avea în diverse domenii, inclusiv în medicină. Dacă cercetătorii pot învăța să imite proprietățile mătăsii caddisfly, ar putea duce la progrese în medicina umană.

Prezența larvelor de mușcă într-un pârâu este un semn pozitiv al unui ecosistem sănătos și funcțional. Aceste insecte servesc ca indicatori ai echilibrului ecologic general al habitatului. Sheryl Garrison își găsește speranța în pârâul limpede, unde a surprins imaginea, subliniind importanța menținerii și protejării acestor medii naturale.

În rezumat, muștele își folosesc abilitățile naturale pentru a construi carcase de rocă folosind mătase pentru a-și proteja larvele până când se pupă. Proprietățile unice ale mătăsii caddisfly au atras atenția oamenilor de știință, care văd potențiale aplicații în diverse domenii. Imaginea surprinsă de Sheryl R. Garrison servește drept mărturie a frumuseții și rezistenței acestor creaturi și a ecosistemelor pe care le locuiesc.

Surse:

– Fotografii ale comunității EarthSky de Sheryl R. Garrison

– Parcul Național Lacurile Waterton, Alberta, Canada.

definiții:

– Caddisflies: insecte mici asemănătoare moliei care locuiesc în pâraie și servesc drept hrană pentru păstrăvi.

– Carcase: Adăpost de protecție construit de larvele de mușcă folosind mătase și roci.

– Microplastice: particule minuscule de plastic care s-au infiltrat în mediul natural.

– Pupate: Proces de transformare a unei larve într-o insectă adultă.

– Lipici: Substanță lipicioasă secretată de larvele de mușcă pentru a ține rocile împreună.

– Mătase: Substanță produsă de larvele de mușcă care acționează ca un lipici.