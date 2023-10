Rezervorul de apă recent descoperit ridică îngrijorări cu privire la Megacutremur

By

Oamenii de știință au făcut recent o descoperire semnificativă a unui corp masiv de apă sub fundul oceanului, în zona de subducție Hikurangi, în largul coastei Gisborne/Tairāwhiti. Această regiune este cunoscută pentru riscul ridicat de producere a unui cutremur mega 9 în următorii 50 de ani. Noua descoperire, dezvăluită într-un studiu recent publicat, face parte dintr-un proiect internațional de cercetare care vizează colectarea mai multor informații despre șanțul Hikurangi.

Zona de subducție Hikurangi este locul în care două plăci tectonice se ciocnesc, creând o presiune imensă care ar putea declanșa un cutremur mare și un tsunami ulterior. Potrivit doctorului Graham Leonard, expert în pericole naturale la GNS, această zonă anume este cauza „nopților fără somn”. Oamenii de știință estimează că există o șansă de 26% ca în următorii 50 de ani să aibă loc un megacutremur în această zonă.

GNS a efectuat modelări care sugerează că un cutremur cu magnitudinea de 8.9 în zona de subducție Hikurangi ar putea genera un tsunami cu valuri de până la 20 m înălțime de-a lungul unor părți ale coastei Noii Zeelande. Acest lucru lasă rezidenților doar 13 minute pentru a evacua în siguranță.

Descoperirea corpului de apă de sub fundul oceanului este studiată pentru a înțelege modul în care presiunea acestuia ar putea contribui la un fenomen numit cutremure cu alunecare lentă. Evenimentele de alunecare lentă se desfășoară pe parcursul săptămânilor până la luni și pot duce în cele din urmă la un megacutremur. Autorul principal, Andrew Gase, de la Universitatea Western Washington, subliniază că, deși cercetătorii nu pot înțelege pe deplin impactul asupra liniei de falie, au observat o cantitate mult mai mare de apă decât în ​​mod normal. Gazul necesită foraje mai profunde pentru a determina dacă apa afectează presiunea din jurul faliei, deoarece aceste informații ar putea oferi informații valoroase în prezicerea cutremurelor mari cu o mai mare precizie.

Zona de subducție Hikurangi se află într-o vastă provincie vulcanică care a fost creată cu milioane de ani în urmă, când un val masiv de lavă a pătruns pe suprafața pământului în Oceanul Pacific. Această erupție vulcanică, unul dintre cele mai mari evenimente cunoscute de pe Pământ, a lăsat o moștenire geologică de durată în regiune.

În timp ce descoperirea rezervorului de apă aduce o nouă înțelegere a dinamicii complexe a zonei de subducție Hikurangi, ea subliniază, de asemenea, importanța cercetării continue în predicția și pregătirea pentru cutremur. Cu aceste cunoștințe noi, oamenii de știință se pot strădui să îmbunătățească sistemele de avertizare timpurie și să asigure siguranța comunităților vulnerabile de coastă.

Definiții:

– Zona de subducție: o limită tectonică în care două plăci litosferice converg, cu o placă alunecând sub cealaltă.

– Megacutremur: Un cutremur cu o magnitudine de 9.0 sau mai mare.

– Tsunami: O serie de valuri oceanice declanșate de activitatea seismică sub fundul oceanului.

– Cutremur cu alunecare lentă: un cutremur care are loc pe o perioadă lungă de timp, de obicei săptămâni până la luni, spre deosebire de cutremurele rapide convenționale.

Surse:

– Articolul sursă