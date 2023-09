Declinul alarmant al gheții marine din Antarctica ridică îngrijorări cu privire la încălzirea globală

By

Datele satelitare au arătat că nivelul gheții din jurul Antarcticii a atins un nivel scăzut fără precedent în timpul sezonului de iarnă, indicând o tendință îngrijorătoare pentru o regiune care a fost considerată anterior rezistentă la efectele încălzirii globale. Această evoluție i-a alarmat pe oamenii de știință, care susțin că o combinație de factori precum oceanele record-calde, schimbările curenților și vânturile oceanice și fenomenul El Niño probabil contribuie la declin.

Vasta acoperire de gheață a Antarcticii joacă un rol crucial în reglarea temperaturii Pământului prin reflectarea energiei Soarelui și răcirea apei din jur. Cu toate acestea, dacă Antarctica continuă să-și piardă gheața, ar putea trece de la a fi sistemul de răcire al Pământului la a deveni o sursă de căldură. Acoperirea actuală cu gheață de pe suprafața Oceanului Antarctic măsoară mai puțin de 17 milioane de kilometri pătrați, ceea ce este cu 1.5 milioane de kilometri pătrați sub media tipică din septembrie și semnificativ mai mică decât minimele record anterioare pentru acoperirea cu gheață de iarnă. Zona de gheață lipsă este de aproximativ cinci ori mai mare decât cea a Insulelor Britanice și ar putea avea consecințe de amploare asupra climei planetei noastre.

Oamenii de știință sunt îngrijorați de impactul acestui declin al gheții marine asupra Antarcticii și asupra climei globale. Dr. Walter Meier, care monitorizează gheața de mare la Centrul național de date despre zăpadă și gheață, nu are o perspectivă optimistă pentru o recuperare semnificativă a gheții marine. Deși înțelegerea motivelor exacte din spatele reducerii gheții marine din acest an rămâne un puzzle, nivelurile scăzute ale gheții marine sunt considerate a fi un indicator crucial într-un an marcat de numeroase înregistrări ale temperaturilor globale și oceanice ridicate. Experții susțin că vulnerabilitatea Antarcticii devine din ce în ce mai evidentă.

Pe lângă studierea impactului asupra Antarcticii și asupra climei globale, oamenii de știință efectuează, de asemenea, cercetări și observații pentru a înțelege mai bine motivele din spatele dispariției gheții de iarnă. Se crede că oceanele neobișnuit de calde, modificările curenților oceanici și vânturile care influențează temperaturile antarctice sunt factori semnificativi care contribuie. Modelul meteorologic El Niño în curs de dezvoltare în Pacific ar putea juca, de asemenea, un rol în reducerea gheții marine, deși în prezent este relativ slab.

Declinul gheții marine din Antarctica prezintă riscuri semnificative nu numai pentru regiune, ci și pentru comunitățile de coastă din întreaga lume. Creșterea nivelului mării ca urmare a pierderii gheții de pe uscat poate duce la valuri de furtună dăunătoare care amenință milioane de oameni. Schimbările care au loc în calotele de gheață ale Antarcticii se aliniază cu scenariile cele mai nefavorabile prezise, ​​subliniind nevoia urgentă de a aborda încălzirea globală și impactul acesteia asupra ecosistemelor delicate ale planetei noastre.

Surse:

– Centrul național de date despre zăpadă și gheață

- Stirile BBC