Caracatițele din Antarctica se adaptează la mediile extrem de reci

By

Caracatițele din Antarctica au prezentat adaptări remarcabile care le permit să supraviețuiască în condițiile friguroase și provocatoare ale regiunii. Aceste adaptări ale sistemului lor nervos le permit să trăiască în cele mai reci ape din Antarctica, unde multe alte animale s-ar lupta să supraviețuiască.

Înțelegerea modului în care fauna sălbatică se adaptează la mediile extreme este crucială pentru cercetători pentru a le proteja de potențialele amenințări reprezentate de evenimentele meteorologice extreme induse de schimbările climatice. Apele reci din Antarctica pot fi deosebit de provocatoare pentru speciile care nu sunt obișnuite cu temperaturile extreme.

În mediul înghețat din Antarctica, diferite specii au dezvoltat capacitatea de a genera căldură în corpurile lor. Acest lucru permite animalelor precum urșii polari, pinguinii și focile să supraviețuiască în apele antarctice.

Caracatițele, de asemenea, au reușit să suporte temperaturile dure din Antarctica. Oamenii de știință de la Laboratorul de Biologie Marină (MBL) au studiat adaptările unice ale acestor caracatițe. Ei au observat determinanții moleculari care le permit să prospere în acest mediu extrem.

Înțelegând aceste adaptări, cercetătorii pot obține informații valoroase asupra modului în care animalele supraviețuiesc în medii mai reci. O descoperire cheie a studiului este legată de enzima din sistemul nervos al caracatiței. Această evoluție a enzimei în ectoterme, care sunt organisme care se bazează pe factori externi de mediu pentru reglarea căldurii, le permite să reziste la efectele extreme ale temperaturii.

Cercetătorii au remarcat, de asemenea, că caracatițele prezintă o adaptare termică semnificativă, în special în enzimele lor solubile, care s-au adaptat la temperaturile scăzute din Antarctica. Acest studiu oferă cunoștințe importante despre capacitățile acestor creaturi fascinante.

O altă adaptare remarcabilă a caracatițelor este sistemul lor vizual puternic, așa cum au descoperit cercetătorii publicati în jurnalul Current Biology. În ciuda mediului subacvatic întunecat și provocator, caracatițele posedă ochi asemănători camerei și sunt capabili să răspundă la mici pete luminoase și întunecate. Această viziune incredibilă îi ajută să navigheze, să evite prădătorii, să se camufleze în împrejurimile lor și să găsească prada potențială.

Adaptările afișate de caracatițe în Antarctica evidențiază rezistența și adaptabilitatea acestor creaturi în fața frigului extrem. Cercetările ulterioare asupra acestor adaptări vor contribui, fără îndoială, la înțelegerea noastră a modului în care animalele supraviețuiesc în medii extreme.

Surse:

– Proceedings of the National Academy of Sciences Journal

– Revista actuală de biologie