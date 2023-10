Contabilizarea variabilității oxigenului în ecosistemele de coastă

By

Scăderea nivelului de oxigen din oceane din cauza schimbărilor climatice și a poluării reprezintă o amenințare semnificativă pentru viața și ecosistemele marine. Cu toate acestea, proiectarea cu precizie a soartei vieții marine necesită luarea în considerare a variației nivelurilor de oxigen în timp și spațiu în modelele ecosistemelor marine, potrivit cercetătorilor de la Universitatea de Știință și Tehnologie King Abdullah (KAUST).

Modelele actuale nu reușesc să surprindă dinamica oxigenului în ecosistemele de coastă care sunt bogate în organisme producătoare de oxigen, cum ar fi pajiștile cu iarbă de mare, pădurile de mangrove și recifele de corali. Aceste ecosisteme au o dinamică diferită în comparație cu zonele mai puțin productive ale oceanului, care sunt uneori denumite „deșerturi albastre”.

Într-un studiu condus de savantul marin Marco Fusi, observațiile crabilor dintr-o pădure de mangrove au relevat capacitatea lor de a supraviețui în ape suprasaturate cu oxigen, datorită producției crescute de oxigen la temperaturi mai calde. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, fluctuații ale nivelului de oxigen din laguna Veneției și recifele de corali din Marea Roșie, provocând ipotezele anterioare despre „zonele moarte” sărace de oxigen.

Cercetarea subliniază necesitatea dezvoltării unor modele matematice complexe care să includă variabilitatea nivelurilor de oxigen în managementul ecosistemului marin. Modelele liniare bazate pe valori medii ale oxigenului dizolvat sunt insuficiente pentru a surprinde adevărata dinamică a ecosistemelor de coastă.

Descoperirile studiului sugerează că speciile marine din ecosistemele productive au o capacitate mare de adaptare și rezistență, contrastând cu previziunile anterioare privind pierderea semnificativă a biodiversității. Prin încorporarea fluctuațiilor în modele, oamenii de știință pot obține o mai bună înțelegere a capacității speciilor marine de a se adapta și de a dezvolta strategii eficiente de conservare.

Studiul a fost publicat în revista Nature Geoscience.

