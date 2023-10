Oamenii de știință descoperă un potențial lac de noroi pe Marte

By

Oamenii de știință au găsit dovezi ale a ceea ce ei cred că a fost cândva un lac de noroi pe Marte, care ar putea oferi indicii valoroase în căutarea semnelor vieții anterioare pe planetă. Studiul s-a concentrat pe Hydraotes Chaos, o regiune de teren haos de pe Marte, care constă din munți, cratere și văi. Cercetătorii au analizat imaginile realizate de Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA și au identificat o zonă plată din Hydraotes Chaos, care a arătat semne de sedimente și noroi care barbota de sub suprafață.

Studiul sugerează că acum aproximativ 3.4 miliarde de ani, un sistem de acvifere din Hydraotes Chaos s-a defectat, ducând la inundații masive care au depus cantități mari de sedimente la suprafață. Acest sediment, dacă este examinat îndeaproape, ar putea conține semne biologice ale vieții anterioare de pe Marte. Cercetătorii cred că sedimentul din lacul cu noroi s-a format cu aproximativ 1.1 miliarde de ani în urmă, cu mult după ce apa subterană a lui Marte probabil dispăruse și planeta devenise inospitalieră.

În viitor, oamenii de știință speră să investigheze în continuare vechiul lac de noroi pentru a determina când Marte ar fi fost locuibil și potențial să găzduiască viață. Centrul de Cercetare Ames al NASA dezvoltă un instrument numit EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), care ar putea fi folosit pentru a testa roci pentru biomarkeri, în special lipide. Există considerații pentru a lua EXCALIBR într-o viitoare misiune NASA pe Lună sau pe Marte, Hydraotes Chaos fiind un potențial loc de aterizare pentru acest instrument.

Această cercetare aruncă o lumină nouă asupra posibilității ca Marte să adăpostească odată viață și evidențiază importanța explorării și analizei ulterioare a terenului marțian. Oferă perspective interesante pentru misiunile viitoare care caută să descopere misterele lui Marte și potențiale semne ale vieții anterioare.

Sursa: Nature Scientific Reports