NIST dezvoltă o cameră supraconductivă de ultimă oră, cu o rezoluție fără precedent

Cercetătorii de la Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) au făcut o descoperire semnificativă în tehnologia imagistică prin crearea unei camere supraconductoare cu 400,000 de pixeli uimitoare. Acest dispozitiv remarcabil, care are de 400 de ori mai mulți pixeli decât orice altă cameră de acest gen, are potențialul de a revoluționa cercetarea științifică și imagistica biomedicală.

Utilizând tehnologia supraconductoare, aceste camere pot capta semnale luminoase extrem de slabe emise de obiecte cerești îndepărtate sau pot analiza anumite regiuni ale creierului uman. Cu un număr mai mare de pixeli, oamenii de știință au în vedere o gamă largă de aplicații noi în diferite domenii științifice.

Camera dezvoltată de NIST constă dintr-o rețea de fire electrice ultrasubțiri care sunt răcite la temperaturi aproape de zero absolut. Această temperatură scăzută permite un flux continuu de curent fără nicio rezistență până când un foton lovește unul dintre fire. În acea locație precisă, supraconductivitatea este perturbată, permițând detectarea fotonului incident. Prin combinarea locațiilor și intensităților mai multor fotoni, se formează o imagine detaliată.

Iterațiile timpurii ale camerelor supraconductoare au fost limitate la doar câteva mii de pixeli, făcându-le impracticabile pentru multe aplicații. Obstacolul principal în creșterea numărului de pixeli a fost provocarea de a conecta fiecare pixel la linia de citire a camerei, deoarece componentele supraconductoare necesită temperaturi de funcționare ultra-scăzute.

Pentru a depăși acest obstacol, echipa de cercetare NIST, alături de colaboratorii lor de la Jet Propulsion Laboratory al NASA și de la Universitatea din Colorado Boulder, au conceput o soluție inteligentă. Au integrat semnale de la mai mulți pixeli pe câteva fire de citire la temperatura camerei. Prin operarea senzorilor la un curent chiar sub pragul lor maxim, supraconductivitatea este perturbată atunci când un foton lovește un pixel. Semnalul electric rezultat este detectat instantaneu, permițând captarea rapidă a imaginii.

Designul noii camere utilizează rețele de nanofire supraconductoare care se intersectează, asemănând cu un joc tic-tac-toe. Fiecare pixel reprezintă o regiune distinctă la intersecția nanofirelor verticale și orizontale. Măsurând semnalele de la un întreg rând sau coloană de pixeli simultan, cercetătorii au redus semnificativ numărul de fire de citire necesare.

Această descoperire a permis echipei să crească rapid numărul de pixeli de la 20,000 la 400,000 în câteva săptămâni. Extinderea tehnologiei la camere cu zeci sau chiar sute de milioane de pixeli pare pe deplin fezabilă.

În anul viitor, cercetătorii se vor concentra pe îmbunătățirea sensibilității camerei pentru a capta aproape fiecare foton primit. Acest progres va permite camerei să exceleze în sarcini de lumină scăzută, cum ar fi imagistica galaxii slabe sau planete îndepărtate, contribuind la calculul cuantic bazat pe fotoni și ajutând cercetarea biomedicală prin valorificarea luminii infraroșii apropiate pentru a vizualiza țesutul uman.

Datorită muncii inovatoare a echipei NIST, viitorul camerelor supraconductoare de înaltă rezoluție pare excepțional de promițător.

Întrebări frecvente (FAQ)

Ce este o cameră supraconductoare?

O cameră supraconductoare este un dispozitiv avansat de imagistică care utilizează tehnologia supraconductoare pentru a detecta semnale luminoase extrem de slabe. Funcționează prin răcirea firelor electrice ultrasubțiri până aproape de zero absolut, permițând un flux neîntrerupt de curent până când un foton lovește unul dintre fire, perturbând supraconductivitate și permițând detectarea fotonului.

Care sunt avantajele unui număr mai mare de pixeli într-o cameră supraconductoare?

Creșterea numărului de pixeli într-o cameră supraconductoare oferă mai multe avantaje. Permite imagini de rezoluție mai mare, facilitând captura de imagini mai detaliate și mai precise. În plus, un număr mai mare de pixeli extinde capacitățile camerei pentru cercetare științifică, cum ar fi examinarea obiectelor cerești îndepărtate sau studierea unor regiuni specifice ale creierului uman.

Cum a depășit echipa de cercetare NIST provocarea de a conecta fiecare pixel la linia de citire a camerei?

Cercetătorii de la NIST au dezvoltat o abordare nouă pentru a aborda provocarea de a conecta fiecare pixel la linia de citire. Au integrat semnale de la mai mulți pixeli pe câteva fire de citire la temperatura camerei, reducând numărul de conexiuni necesare. Prin operarea senzorilor ușor sub pragul maxim de curent, întreruperea cauzată de un foton care lovește un pixel ar putea fi detectată, permițând captarea eficientă a imaginii.

Care sunt aplicațiile potențiale ale acestei camere supraconductoare?

Camera supraconductoare de înaltă rezoluție dezvoltată de NIST are numeroase aplicații potențiale. Ar putea fi folosit pentru a captura imagini ale galaxiilor slabe sau ale planetelor din afara sistemului solar în condiții de lumină scăzută. În plus, are potențialul de a contribui la calculul cuantic bazat pe fotoni și de a ajuta la cercetarea biomedicală prin vizualizarea țesutului uman folosind lumina infraroșie apropiată.