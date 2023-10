Noi perspective despre sticla romană antică descoperă potențialul cristalelor fotonice

By

Oamenii de știință au făcut o descoperire remarcabilă pe mai multe șantiere arheologice și de construcții romane antice. S-a descoperit că fragmente de vase de sticlă romane antice, care au fost îngropate sub pământ de secole, posedă un potențial tehnologic modern unic. Aceste fragmente de sticlă, cunoscute pentru culorile lor irizate uimitoare, conțin de fapt cristale fotonice care pot produce efecte optice prin filtrarea și reflectarea luminii.

Cristalele fotonice sunt nanostructuri cu aranjamente ordonate de atomi care pot crea o colorație irizată. Ele se găsesc la diferite animale și au fost, de asemenea, proiectate artificial pentru o gamă largă de aplicații. Cu toate acestea, prezența cristalelor fotonice pe cioburi de sticlă romană antică nu a fost ceva anticipat inițial de echipa de cercetare.

Descoperirea a fost făcută de profesorii de inginerie Fiorenzo Omenetto și Giulia Guidetti de la Silklab de la Universitatea Tufts. Structura moleculară a acestor mici cioburi de sticlă se rearanjează de-a lungul a mii de ani, ducând la formarea de cristale fotonice. Structurile atomice și minerale unice de pe cioburi de sticlă au fost generate de expunerea la condiții de mediu, cum ar fi modificări ale pH-ului și variații ale apei subterane.

Echipa de cercetare a numit cu afecțiune un ciob de sticlă deosebit de captivant „Wow glass” datorită aspectului său strălucitor. Acest ciob a fost recuperat dintr-un sit de lângă Aquileia, Italia, un oraș antic roman. Microscopia electronică cu scanare a relevat compoziția structurală și analiza elementară a sticlei.

Patina aurie oglindită de pe exteriorul sticlei este atribuită formării stivelor Bragg, care sunt straturi de silice cu densități alternante. Echipa consideră că această formare este rezultatul proceselor de coroziune și reconstrucție determinate de sol, minerale, apa de ploaie și alți factori. Straturile de material cristalin sunt incredibil de ordonate și constau din sute de straturi alternative de silice și minerale.

Aceste descoperiri deschid posibilități de replicare și accelerare a creșterii materialelor optice în laborator. În loc să fie nevoiți să le producă, cercetătorii ar putea fi capabili să crească aceste materiale folosind procese similare care apar în mod natural pe cioburi de sticlă romană antică.

În general, această descoperire aruncă o nouă lumină asupra sticlei romane antice și asupra potențialului său tehnologic neexploatat. Studiul, „Cristale fotonice construite de timp în sticla romană antică”, a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

FAQ

Ce sunt cristalele fotonice?

Cristalele fotonice sunt nanostructuri care posedă aranjamente ordonate ale atomilor, rezultând efecte optice unice. Ele pot filtra și reflecta lumina, producând o culoare irizată. Aceste cristale se găsesc în natură la diferite animale și au fost, de asemenea, concepute artificial pentru o gamă largă de aplicații.

Care este semnificația cristalelor fotonice găsite pe sticla romană antică?

Descoperirea cristalelor fotonice pe fragmente de sticlă romană antică oferă o perspectivă asupra potențialului tehnologic unic al acestor artefacte. Acesta dezvăluie formarea naturală a materialelor optice în timp, care ar putea fi replicate și accelerate în laborator. Acest lucru deschide posibilități pentru creșterea materialelor optice, mai degrabă decât să se bazeze doar pe procesele de fabricație.

Cum s-au format cristalele fotonice pe cioburi de sticlă romană antică?

Se crede că formarea cristalelor fotonice pe cioburi de sticlă este rezultatul proceselor de coroziune și reconstrucție. Modificările condițiilor de mediu, cum ar fi variațiile pH-ului și ale apei subterane, împreună cu prezența solului și a mineralelor, au contribuit la difuzia și coroziunea ciclică a silicei din sticlă. Straturile rezultate de material cristalin sunt incredibil de ordonate și constau din straturi alternative de silice și minerale.