Inelele antice de copac dezvăluie o furtună solară colosală în urmă cu 14,300 de ani

O descoperire revoluționară a unei echipe internaționale de oameni de știință a dezvăluit o creștere colosală a nivelurilor de radiocarbon acum aproximativ 14,300 de ani, aruncând lumină asupra celei mai mari furtuni solare identificate vreodată. Cercetarea, detaliată în publicația „Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences”, a implicat măsurarea nivelurilor de radiocarbon din inelele de copaci vechi găsite în Alpii francezi.

Examinând inelele individuale ale copacilor, cercetătorii au reușit să identifice un vârf remarcabil de radiocarbon care datează de 14,300 de ani. Pica, cauzată de o furtună solară imensă care a descărcat o cantitate semnificativă de particule energetice în atmosfera Pământului, a fost comparată cu măsurătorile de beriliu obținute din nucleele de gheață din Groenlanda.

Studiul a identificat această furtună solară recent descoperită ca fiind cea mai mare de acest gen, depășind evenimentele identificate anterior cu de două ori dimensiunea lor. Aceste furtuni solare, cunoscute sub numele de Evenimente Miyake, au avut loc de nouă ori în ultimii 15,000 de ani, dar nu au fost niciodată observate direct.

Descoperirile acestei cercetări au ridicat îngrijorări cu privire la potențialul impact catastrofal al furtunilor solare similare asupra societății noastre tehnologice moderne. Edouard Bard, autorul principal al studiului, a subliniat legătura dintre evenimentele solare extreme și producția de radiocarbon, subliniind consecințele devastatoare pe care aceste furtuni le-ar putea avea asupra infrastructurii moderne, cum ar fi telecomunicațiile, sistemele de satelit și rețelele electrice.

Tim Heaton, profesor de Statistică Aplicată la Universitatea din Leeds, a subliniat potențialul de deteriorare permanentă a transformatoarelor din rețelele electrice, sateliții de navigație și comunicații și riscuri crescute de radiații pentru astronauți în timpul super furtunilor.

Înțelegerea și prezicerea evenimentelor solare extreme este crucială pentru protejarea infrastructurii de comunicații și energie a Pământului. În ciuda progreselor în observarea solară, mai sunt multe de învățat despre comportamentul soarelui, cauzele acestor furtuni și predictibilitatea lor.

Descoperirea arborilor bine conservați facilitată de dendrocronologie nu numai că oferă perspective asupra schimbărilor de mediu din trecut, dar oferă și o cronologie neexploatată a activității solare. Acesta subliniază urgența înțelegerii riscurilor prezentate de furtunile solare extreme pentru societatea modernă și subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare în acest domeniu.

