Noul vehicul suborbital Shepard de la Blue Origin rămâne blocat de peste un an

By

Vehiculul suborbital New Shepard de la Blue Origin a fost blocat de peste un an de la ultima sa lansare, în septembrie 2022. În timpul acelei lansări, propulsorul reutilizabil din prima etapă a vehiculului a întâmpinat o problemă și s-a prăbușit, în timp ce capsula și-a desfășurat sistemul de evacuare de urgență și a aterizat în siguranță. cu toate sarcinile sale utile de cercetare intacte. O investigație efectuată de Blue Origin a relevat că duza motorului BE-3PM al primei trepte a suferit o defecțiune termostructurală, ceea ce a dus la o nealiniere a forței și la încetarea prematură a misiunii.

În martie, Blue Origin a anunțat măsuri corective pe care le implementa, care au inclus modificări de proiectare ale camerei de ardere și ale parametrilor de funcționare pentru a rezolva problemele legate de volumul duzelor și de temperaturile calde. Compania și-a exprimat așteptările de a reveni în curând la zbor și de a relansa același set de 36 de încărcături utile de cercetare. Cu toate acestea, au trecut 5.5 luni de la actualizare, iar New Shepard încă nu a decolat.

Deși Blue Origin nu a furnizat actualizări semnificative cu privire la statutul lui New Shepard sau o cronologie pentru întoarcerea sa la zbor, concurentul său principal, Virgin Galactic, a lansat cu succes patru misiuni de pasageri folosind avionul său spațial VSS Unity în această perioadă. Virgin Galactic are acum opt misiuni spațiale cu echipaj, două mai multe decât Blue Origin. Deși ambele companii își propun să ofere clienților o experiență de scurtă durată de imponderabilitate și o privire asupra Pământului din spațiu, VSS Unity rămâne pe orbită pentru o durată semnificativ mai mare de 60 până la 90 de minute, în comparație cu 10 până la 12 minute ale lui New Shepard.

Blue Origin rămâne angajat să rezolve problemele tehnice cu New Shepard și să revină la zbor cât mai curând posibil. Durata mai lungă a zborurilor Virgin Galactic le poate oferi un avantaj competitiv pe piața turismului spațial suborbital pentru cei care doresc o experiență mai extinsă dincolo de granițele atmosferei Pământului.

Definiții:

– Vehicul suborbital: o navă spațială proiectată să ajungă în spațiu, dar să nu atingă o orbită stabilă în jurul Pământului.

– Booster reutilizabil pentru prima etapă: etapa inițială a unei rachete care asigură cea mai mare parte a propulsiei în timpul lansării și poate fi recuperată și reutilizată pentru misiunile ulterioare.

– Anomalie: o abatere de la comportamentul așteptat sau normal.

– Motor BE-3PM: motorul utilizat pe prima treaptă a vehiculului New Shepard de la Blue Origin.

Surse: Blue Origin, Virgin Galactic